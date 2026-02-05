Ερντογάν: Τουρκία και Σαουδική Αραβία ενδέχεται να επενδύσουν από κοινού στα μαχητικά αεροσκάφη KAAN

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία ενδέχεται «ανά πάσα στιγμή» να προχωρήσουν σε κοινή επένδυση στο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN.

«Έχουμε λάβει πολλούς επαίνους σχετικά με το KAAN», ανέφερε ο Ερντογάν, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση των δηλώσεών του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του την Πέμπτη.

«Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα κοινής επένδυσης με τη Σαουδική Αραβία σε αυτόν τον τομέα. Μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή την κοινή επένδυση ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο.

Παράλληλα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να μην παρασύρουν την περιοχή σε νέα σύγκρουση και χάος, ενώ κάλεσε σε ενδεχόμενες μελλοντικές συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από την Αίγυπτο, ο Ερντογάν εξήρε τις διπλωματικές προσπάθειες των δύο πλευρών και σημείωσε ότι συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών θα ήταν χρήσιμες, αφού προηγηθούν διαπραγματεύσεις σε χαμηλότερο επίπεδο, όπως προκύπτει από το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεών του που διανεμήθηκε από το γραφείο του.

Αναφορικά με τη συμφωνία μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στη βορειοανατολική Συρία, ο Ερντογάν σημείωσε ότι συνέβαλε στην αποσυμπίεση των πιέσεων γύρω από τη διαδικασία ειρήνευσης ανάμεσα στο τουρκικό κράτος και τους Κούρδους μαχητές του PKK στο εσωτερικό της χώρας.

Επεσήμανε, δε, ότι η τήρηση της συμφωνίας από τις SDF θα ενισχύσει το κλίμα ειρήνης στη Συρία και θα συμβάλει στην επίτευξη σταθερότητας.

Υπενθυμίζεται ότι, η Τουρκία βρίσκεται εδώ και μήνες σε διαδικασία ειρηνευτικών επαφών με το PKK, ενώ θεωρεί και τις SDF τρομοκρατική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να διαλυθούν και να αφοπλιστούν, όπως και το PKK.