Ερντογάν: Η Τουρκία έτοιμη να φιλοξενήσει συνάντηση Τραμπ – Πούτιν για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιβεβαίωσε την πλήρη ετοιμότητα της χώρας του να φιλοξενήσει μια συνάντηση κορυφής μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατά την επιστροφή του από περιοδεία στις χώρες του Περσικού Κόλπου, ο Ερντογάν τόνισε τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας και της Κωνσταντινούπολης στη διαδικασία διαπραγματεύσεων. «Η σημασία της Τουρκίας και της Κωνσταντινούπολης στο όραμα για ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία γίνεται για ακόμη μία φορά ξεκάθαρη», σημείωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να οργανώσει διαπραγματεύσεις οποιαδήποτε στιγμή. «Είναι κρίμα που η συνάντηση στη Βουδαπέστη δεν πραγματοποιήθηκε. Πιστεύουμε ότι κάθε διάλογος μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό αυτού του πολέμου. Από την πρώτη στιγμή στηρίζουμε αυτή την προοπτική και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε.

Ο Ερντογάν επισήμανε ότι η Άγκυρα διατηρεί ισχυρές σχέσεις και με τις δύο πλευρές. «Είμαστε μια χώρα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο της Μόσχας όσο και της Ουάσιγκτον. Αυτό μας δίνει πλεονέκτημα στον δρόμο προς την ειρήνη και σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε προς όφελος της ανθρωπότητας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε συνεργασία με τις χώρες του Περσικού Κόλπου για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, η οποία υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από τις ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, πρώτα θα χρησιμοποιηθούν κατασκευαστικά μηχανήματα και στη συνέχεια θα ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση των βασικών υποδομών.