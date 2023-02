Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές στον κόσμο» και κήρυξε τρίμηνη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε δέκα επαρχίες.

«Είμαστε αντιμέτωποι με μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές όχι μόνο της ιστορίας της Δημοκρατίας μας αλλά και της γεωγραφίας μας και του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Κέντρο Συντονισμού.

President @RTErdogan made statements about Kahramanmaraş-centered earthquakes at the State Information Coordination Center:



"We are facing one of the biggest disasters not only of the history of the Republic but also of our geography and the world."