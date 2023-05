Ερντογάν: «Βάφτισε» το μαχητικό τουρκικής κατασκευής «ΚΑΑΝ» (vid)

Το όνομα του εθνικού μαχητικού αεροσκάφους της Τουρκίας, γνωστού ως TF-X, είναι «KAAN», ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία βρίσκεται πλέον σε κάθε τομέα, στη στεριά, στη θάλασσα και στα υποβρύχια, στον αέρα και στο διάστημα», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης - «Ο αιώνας του μέλλοντος» - που διοργάνωσε η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία (TAI) στην Άγκυρα για να παρουσιάσει μαζί τα αεροσκάφη της, συμπεριλαμβανομένου του KAAN.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, το αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, KAAN, αναπτύχθηκε από την TAI με στόχο να αντικαταστήσει τον γηρασμένο στόλο των F-16 του τουρκικού στρατού.

💢 Türkiye’s national combat aircraft has been named KAAN, announces President Erdogan



💢 Fifth-generation aircraft will replace aging F-16 fleet



💢 Jet has top speed of 1.8 mach, twin engines produce 29,000 pounds thrust each https://t.co/AdWHzsHsYN pic.twitter.com/m4ucC8MmqY