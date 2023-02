Δεύτερος σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία - 912 οι νεκροί από τα 7,8 Ρίχτερ

Μάχη με το χρόνο υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και με χιλιάδες κτίρια να έχουν καταρρεύσει δίνουν οι διασώστες σε Τουρκία και Συρία μετά τον ισοπεδωτικό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την ώρα που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη καταστροφή από το 1939.

Και ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη ένας νέος πολύ ισχυρός σεισμός έπληξε τα κεντρικά της χώρας.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.8 || 13 km S of #Elbistan (#Turkey) || 6 min ago (local time 13:24:50). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/kS7s2EQZIE — EMSC (@LastQuake) February 6, 2023

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 912 νεκρούς και 5.838 τραυματίες ενώ έχουν καταρρεύσει πάνω από 2.828 κτίρια, προειδοποιώντας ότι δεν γίνεται να προβλεφθεί ο ακριβής αριθμός των απωλειών.

President @RTErdogan:



"So far, 912 citizens have lost their lives and 5,385 else wounded." — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) February 6, 2023

Στην Συρία, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, έχουν καταμετρηθεί 326 νεκροί και 1.042 τραυματίες.

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς στην Τουρκία, Ομέρφ Φαρούκ Κοσκούν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο αριθμός των νεκρών, επειδή έχουν καταστραφεί τόσα πολλά κτίρια.

"Δεν είναι δυνατόν να δοθεί ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν καταστραφεί τόσα πολλά κτίρια", δήλωσε ο Κοσκούν. "Οι ζημιές είναι σοβαρές".

Ένα διάσημο τζαμί που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα κατέρρευσε εν μέρει στην επαρχία Μαλτέγια, όπου κατέρρευσε επίσης ένα 14ώροφο κτίριο με 28 διαμερίσματα.

Σε άλλες πόλεις, οι διασώστες αγωνίζονταν να προσεγγίσουν επιζώντες που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

"Ακούμε φωνές εδώ - και εκεί πέρα επίσης", ακούστηκε να λέει ένας διασώστης στην τηλεόραση NTV μπροστά από ένα ισοπεδωμένο κτίριο στην πόλη Ντιγιάρμπακιρ.

"Μπορεί να υπάρχουν 200 άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια".

AP Photo / Uncredited

Όπως διευκρίνισε, 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Καχραμανμαράς, στο επίκεντρο του σεισμού, 20 άνθρωποι στην Οσμανίγιε, 18 στη Σανλιούρφα, 14 στο Ντιγιάρμπακιρ και 13 στο Αντιγιαμάν.

#BREAKING Death toll rises to 284, over 2,320 injured in wake of 7.4 magnitude earthquake in southern Türkiye, Vice President Fuat Oktay says pic.twitter.com/LzS9pRawpk — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι έχουν διακοπεί οι πτήσεις στα αεροδρόμια της Γκαζιαντέπ και στο Χατάι.

Η λειτουργία του τερματικού σταθμού πετρελαίου της Τουρκίας στο Ceyhan σταμάτησε ανέφερε το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα.

Ο διαχειριστής αγωγών της Τουρκίας BOTAS δήλωσε ότι δεν υπήρξαν ζημιές στους κύριους αγωγούς.

Σε ανακοίνωσή του, το Tribeca ανέφερε ότι τα λιμάνια στη νοτιοανατολική Τουρκία επηρεάζονται από τον σεισμό και ότι αναφέρθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δημιούργησαν έναν εναέριο διάδρομο για να μπορέσουν οι ομάδες έρευνας και διάσωσης να φτάσουν στη ζώνη που επλήγη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

"Κινητοποιήσαμε τα αεροπλάνα μας για να στείλουμε ιατρικές ομάδες, ομάδες έρευνας και διάσωσης και τα οχήματά τους στη ζώνη του σεισμού", ανέφερε στην ανακοίνωση ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε με το πρώτο φως έγινε επίσης αισθητός στην Κύπρο και τον Λίβανο.

"Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο στα 40 χρόνια που ζω", δήλωσε ο Ερντέμ, κάτοικος της τουρκικής πόλης Γκαζιαντέπ, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του.

"Κουνηθήκαμε τουλάχιστον τρεις φορές πολύ έντονα, σαν μωρό σε κούνια".

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση να αποδείξει ότι ο μηχανισμός είναι σε θέση για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής ενόψει των εκλογών της 14ης Μαΐου, μετέφερε τα συλλυπητήριά του και προέτρεψε σε εθνική ενότητα.

"Ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουμε αυτή την καταστροφή μαζί το συντομότερο δυνατό και με τις λιγότερες ζημιές", έγραψε στο Twitter ο Τούρκος ηγέτης.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

Βιβλική καταστροφή στην Συρία

"Επτά μέλη της οικογένειάς μου βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια", δήλωσε στο AFP ο Muhittin Orakci, ένας επιζών στην κυρίως κουρδική πόλη της Τουρκίας, το Ντιγιάρμπακιρ.

"Η αδελφή μου και τα τρία παιδιά της βρίσκονται εκεί. Και επίσης ο σύζυγός της, ο πεθερός της και η πεθερά της".

"Η κατάσταση είναι πολύ τραγική, δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πόλη Σαλκίν", δήλωσε ένα μέλος της οργάνωσης διάσωσης Λευκά Κράνη σε ένα βίντεο κλιπ στο Twitter, αναφερόμενο σε μια πόλη περίπου 5 χλμ. από τα τουρκικά σύνορα.

Πολλά κτίρια στην περιοχή είχαν ήδη υποστεί ζημιές από τις μάχες κατά τη διάρκεια του σχεδόν 12ετούς εμφυλίου πολέμου στη Συρία.

Οι άνθρωποι στη Δαμασκό και στις λιβανέζικες πόλεις της Βηρυτού και της Τρίπολης έτρεξαν στο δρόμο και πήραν τα αυτοκίνητά τους για να απομακρυνθούν από τα κτίριά τους σε περίπτωση που αυτά κατέρρεαν, δήλωσαν μάρτυρες.

Στο Γκαζιαντέπ της Τουρκίας, ο Ερντέμ είπε επίσης ότι οι άνθρωπο βγήκαν από τα σπίτια τους που έτρεμαν και φοβόντουσαν πολύ για να επιστρέψουν.

"Όλοι κάθονται στα αυτοκίνητά τους ή προσπαθούν να οδηγήσουν σε ανοιχτούς χώρους μακριά από τα κτίρια", δήλωσε ο Erdem τηλεφωνικά.

Το επίκεντρό του βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Ο σημερινός σεισμός είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από αυτόν της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την AFAD, την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, ο σεισμός είχε ισχύ 7,4 βαθμών και μικρό εστιακό βάθος, μόλις 7 χιλιόμετρ

Death toll from Turkey-Syria quake rises to at least 50 more than 350 injured.



Let's spread the video, please let the authorities catch up, all our prayers are with you… #deprem #DepremiOldu #earthquake #earthquake #DEPREMOLDU #Turkey #deprem pic.twitter.com/rY1QSo0VnR — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023

Σωστικά συνεργεία πασχίζουν να βγάλουν παγιδευμένους από τα συντρίμμια κτιρίων κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, ιδίως στην Άζαζ και στη Αλ Μπαμπ, διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην Ιντλίμπ (βόρεια), τα Λευκά Κράνη —οργάνωση που δρα στις περιοχές που ελέγχουν αντικαθεστωτικοί— ανέφεραν πως αναζητούν δεκάδες παγιδευμένους στα ερείπια.

Ο σεισμός και οι αρκετές μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν έγιναν αισθητές ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο κύριος σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria



At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Türkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023

Footage showing a neighborhood in the Syrian city of Harem being utterly destroyed following the earthquake in Turkey. pic.twitter.com/cwVJfLVwXR — Faytuks News Δ (@Faytuks) February 6, 2023

Το έργο των διασωστών γίνεται εξαιρετικά δύσκολο από τους ισχυρούς μετασεισμούς που προκαλούν περαιτέρω καταρρεύσεις κτηρίων.

An aftershock collapses a building in Sanliurfa pic.twitter.com/QFhbbWNRly — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 6, 2023

Ε. Λέκκας για Τουρκία: Ο σεισμός έγινε σε ρήγμα χιλιομέτρων



Δεν συνδέονται οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί σε Γκαζιαντέπ της Τουρκίας και Αρχάγγελο της Ρόδου τονίζει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας ο οποίος προβλέπει ότι η καταστροφή στη γειτονική χώρα θα έχει πολλούς νεκρούς.

«Θεωρώ ότι και οι ζημιές και τα θύματα θα είναι πολλαπλάσια. Είναι ένας σεισμός που έχει εκδηλωθεί σε ένα ρήγμα χιλιομέτρων που αρχίζει από τη Νεκρά Θάλασσα και τελειώνει στο κέντρο της Τουρκίας. Δεν είναι το ρήγμα της Ανατολίας. Είναι το δυτικό ρήγμα που οριοθετεί τη διείσδυση της αφρικανικής πλάκας στην Τουρκία […] και έχει δώσει τους μετασεισμούς των 6,7 Ρίχτερ», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως τόνισε «ακόμα δεν έχουμε αντίληψη της περιοχής που επλήγη. Είμαστε σε μια φάση ετοιμότητας στο να αποτιμήσουμε επιστημονικά και επιχειρησιακά τι πρέπει να γίνει».

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες γιατί ο σεισμός έγινε στις 4:00 τα ξημερώματα τα κτήρια είναι πολύ υποδέεστερα από τα δικά μας. «Παρότι φαίνονται σύγχρονα οι (αντισεισμικοί) κανονισμοί στην Τουρκία δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας τους σεισμούς. Τα χαρακτηρίζει η υπερβολή χωρίς να είναι αντισεισμικά θωρακισμένα με υλικά κατασκευής όχι ποιοτικά. Είναι κτήρια με πολύ μεγάλη τρωτότητα σε μικρότερους σεισμούς. Φανταστείτε ποια είναι η καταστροφή που έχει γίνει στην περιοχή.

Εκκλήσεις για διεθνή βοήθεια

«Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται σε συναγερμό. Εκπέμψαμε συναγερμό τέταρτου επιπέδου», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Σουλεϊμάν Σοϊλού, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση της χώρας του απευθύνει έκκληση «για διεθνή βοήθεια».

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζιάντεπ συνέστησε στους κατοίκους να μείνουν έξω, μέχρι νεοτέρας.

Σωστικά συνεργεία και η τουρκική πολιτική προστασία, καθώς και σύροι πυροσβέστες, διεξάγουν επιχειρήσεις για να βγάλουν επιζήσαντες από κτίρια που έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Στην Τουρκία η σεισμικότητα συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στον κόσμο.

Στα τέλη Νοεμβρίου, σεισμός 6,1 βαθμών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσε περίπου πενήντα τραυματισμούς και περιορισμένες υλικές ζημιές, κατά τις αρχές.

Τον Ιανουάριο του 2020, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών έπληξε τις επαρχίες Ελαζίγ και Μαλάτια, στοιχίζοντας τη ζωή σε 40 και πλέον ανθρώπους.

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, σεισμός μεγέθους 7 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε 114 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 1.000 και πλέον στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο.

Σε ετοιμότητα η ΕΕ και ΝΑΤΟ

H EE ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας, ενώ καθ'οδόν βρίσκονται ομάδες από την Ολλανδία και την Ρουμανία.

In the wake of the earthquake in #Turkey this morning, we have activated the #EUCivilProtectionMechanism.



The EU's Emergency Response Coordination Centre is coordinating the deployment of rescue teams from Europe.



Teams from the #Netherlands & #Romania are already on their way. — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 6, 2023

Πιο συγκεκριμένα ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter: «Μετά τον σεισμό στην Τουρκία σήμερα το πρωί, ενεργοποιήσαμε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ συντονίζει την ανάπτυξη ομάδων διάσωσης από την Ευρώπη.Ομάδες από την Ολλανδία & τη Ρουμανία είναι ήδη καθ'οδόν».

Τη συμπαράσταση της ΕΕ στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας και την ετοιμότητα της να τους προσφέρει τη βοήθειά της μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τις δύο χώρες εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Devastating earthquake rocked Türkiye and Syria this morning, claiming the lives of hundreds of people and injuring many more.



Our thoughts are with the people of Türkiye and Syria. The EU is ready to help. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2023

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται στον λαό της Τουρκίας και της Συρίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει», τόνισε ο κ. Μπορέλ μέσω Twitter.

Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ ο οποίος τον ενημέρωσε ότι οι Σύμμαχοι κινητοποιούνται ήδη για να προσφέρουν βοήθεια.

#BREAKING NATO chief Stoltenberg says he is in touch with Turkish President Erdogan, Foreign Minister Cavusoglu after earthquake, adding 'allies are mobilizing support now' pic.twitter.com/w9MfevY15y — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

«Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Τουρκίας και της Συρίας μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την περιοχή», υπογραμμίζει ο επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και οι σκέψεις μας είναι με όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν. Η Ευρώπη θα βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί», προσθέτει σε ανάρτησή του στο τουίτερ.

ΗΠΑ: Παροχή κάθε είδους βοήθειας

Οι ΗΠΑ δήλωσαν έτοιμες να παρέχουν «οποιαδήποτε και κάθε αναγκαία βοήθεια»

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθύτατα από τις αναφορές για τον σημερινό καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία", ανέφερε σε δήλωσή του ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν.

The US says it is ready to provide “any and all assistance” after a series of powerful earthquakes caused massive damage and scores of casualties in Türkiye and Syria https://t.co/uEZGiKK4u4 pic.twitter.com/2Sfcc1gQYw — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

Το Ισραήλ έτοιμο να παράσχει βοήθεια στην Τουρκία

Το Ισραήλ επίσης ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια στην Τουρκία μετά τον ισχυρό σεισμό 7,9 βαθμών που έπληξε το κεντρικό τμήμα της χώρας και τη βορειοδυτική Συρία και έγινε επίσης αισθητός σε τμήματα του Ισραήλ και των Παλαιστινιακών Εδαφών.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Έλι Κοέν σημείωσε ότι ετοιμάζεται πρόγραμμα ταχείας βοήθειας.

Η ανακοίνωση του κυπριακού Τμήματος Γενικής Επισκόπησης

Ανακοίνωση για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Τουρκία και έγινε έντονα αισθητός στην Κύπρο εξέδωσε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης της Κύπρου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023 και τοπική ώρα 03:17 καταγράφηκε από τους σεισμολογικούς σταθμούς του Τμήματος η πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση που έγινε στην περιοχή του Γκαζαντιέπ (κοντά στα σύνορα με τη Συρία) με μέγεθος ροπής Μw=7.8.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε απόσταση σχεδόν 600 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του (Τουρκία, Ιράκ, Γεωργία, Ισραήλ, Συρία, Λίβανος, Αίγυπτος, και Κύπρος). Στην Κύπρο έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρο το νησί. ·

Τον ισχυρό σεισμό ακολούθησαν ισχυρός σεισμός στις 03:28 (Mw=6.7), πέντε σεισμοί με μεγέθη μεγαλύτερα από 5 και πλήθος σεισμών με μικρότερα μεγέθη. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

