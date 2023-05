Θρίαμβος Ερντογάν με 52,16%: «Νίκησε η Τουρκία, έχασαν τα δυτικά ΜΜΕ»

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει να παραμένει στην εξουσία, δύο δεκαετίες από την άνοδό του το μακρινό 2003, κερδίζοντας την λαϊκή εντολή να ακολουθήσει όλο και πιο αυταρχικές πολιτικές που έχουν πολώσει την Τουρκία και έχουν ενισχύσει τη θέση της ως περιφερειακής στρατιωτικής δύναμης.

Στην ομιλία του μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες οπαδούς του στην Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε πως η νίκη του είναι νίκη ολόκληρης της Τουρκίας.

«Εύχομαι να χτίσουμε και να αναγεννήσουμε τον "Αιώνα της Τουρκίας" μαζί», τόνισε αρχικά και επισήμανε: «Δεν είμαστε οι μοναδικοί νικητής. Νικητής είναι η Τουρκία, νικητής είναι το έθνος μας με όλα τα τμήματά του, νικητής είναι η δημοκρατία μας».

#BREAKING 'We are not the only winners. The winner is Türkiye, the winner is our nation with all its segments, our democracy is the winner,': Turkish President Erdogan — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023

«Σε μια από τις πιο σημαντικές εκλογές στην πολυκομματική πολιτική ζωή μας, το έθνος μας αποφάσισε υπέρ του "Αιώνα της Τουρκίας», υπογράμμισε.

«Κανείς δεν έχασε σήμερα και τα 85 εκατομμύρια (Τούρκων πολιτών) έχουν κερδίσει. Τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε, να επικεντρωθούμε στους εθνικούς σκοπούς και τα εθνικά όνειρά μας», ανέφερε.

«Τα δυτικά ΜΜΕ έχασαν», υποστήριξε, σημειώνοντας πως δημοσίευσαν πρωτοσέλιδα για να τον καταστρέψουν.

#BREAKING Western media 'has lost,' says President Erdogan after Sunday's election victory, adding that they published covers to 'destroy' him pic.twitter.com/AKDEVD9chG — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023

Τόνισε πως τα πιο επείγοντα προβλήματα είναι αυτά που έχουν προκληθεί από τον πληθωρισμό, τον οποίο δεσμεύτηκε ότι θα ρίξει, όπως και τις υψηλές τιμές. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι θα χτίσει ισχυρή οικονομία, με σταθερότητα και εμπιστοσύνη.

Ξεκαθάρισε πως όσο βρίσκεται στην εξουσία δεν πρόκειται να απελευθερωθεί ο φυλακισμένος ηγέτης του κουρδικού κόμματος, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, τον οποίο χαρακτήρισε «τρομοκράτη», ενώ δεσμεύθηκε ότι θα εξασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή 1 εκατομμυρίου Σύρων προσφύγων.

Ερντογάν 52,16% - Κιλιτσντάρογλου 47,84%

Ο αντίπαλός του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έκανε λόγο για τις «πιο άδικες εκλογές των τελευταίων ετών», χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα.

Με καταμετρημένο το 99,85% των ψήφων, ο Ερντογάν έλαβε 52,16% και ο αντίπαλός του 47,84%, γεγονός που υποδεικνύει ένα βαθιά διχασμένο έθνος.

Οι προεδρικές εκλογές του 2023 είχαν θεωρηθεί κομβικές για τη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, με την αντιπολίτευση να πιστεύει ότι είχε μεγάλες πιθανότητες να ανατρέψει τον Ερντογάν και να ανατρέψει τις πολιτικές του, αφού η δημοτικότητά του επλήγη από την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα.

Αντ' αυτού, η νίκη ενίσχυσε την εικόνα του αήττητου, αφού έχει ήδη επανασχεδιάσει την εσωτερική, οικονομική, πολιτική ασφάλειας και εξωτερική πολιτική στη χώρα των 85 εκατομμυρίων κατοίκων που είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Η προοπτική πέντε ακόμη ετών διακυβέρνησης Ερντογάν αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους αντιπάλους του, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι υπονομεύει τη δημοκρατία καθώς έχει συγκεντρώσει όλο και περισσότερη εξουσία. Κατηγορία που ο ίδιος αρνείται.

Για την ήττα του Κιλιτσντάρογλου θα στενοχωρηθούν πιθανότατα οι σύμμαχοι της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι έχουν θορυβηθεί από τους δεσμούς του Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συνεχάρη τον «αγαπητό του φίλο» για τη νίκη του.

Απευθυνόμενος σε οπαδούς του που παραληρούσαν, από την οροφή ενός λεωφορείου στην Κωνσταντινούπολη, ο 69χρονος Ερντογάν δήλωσε ότι «ο μόνος νικητής σήμερα είναι η Τουρκία». «Ευχαριστώ κάθε έναν από τον λαό μας που για άλλη μια φορά μας έδωσε την ευθύνη να κυβερνήσουμε τη χώρα για πέντε ακόμη χρόνια», ανέφερε.

Με τη νίκη του αυτή ο Ερντογάν γίνεται ο μακροβιότερος ηγέτης από τότε που ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ δημιούργησε τη σύγχρονη Τουρκία από τα ερείπια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν από έναν αιώνα. Μια επέτειος που θα εορταστεί τον Οκτώβριο με τον Ερντογάν επικεφαλής.

Ο Ερντογάν, επικεφαλής του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) που έχει ισλαμικές ρίζες, απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους με εθνικιστική και συντηρητική ρητορική κατά τη διάρκεια μιας διχαστικής εκστρατείας που απέσπασε την προσοχή από τα βαθιά οικονομικά προβλήματα.

Στην επινίκια ομιλία του, επιτέθηκε εκ νέου στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι κάνει προπαγάνδα υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Ο Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε υποσχεθεί να θέσει τη χώρα σε μια πιο δημοκρατική και συνεργατική πορεία, δήλωσε ότι η ψηφοφορία έδειξε τη βούληση του λαού να αλλάξει μια αυταρχική κυβέρνηση. «Όλα τα μέσα του κράτους εναποτέθηκαν στα πόδια ενός ανθρώπου», είπε.

Συγχαρητήρια από τον Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για τη νίκη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Τουρκίας.

«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σε διμερή ζητήματα και κοινές παγκόσμιες προκλήσεις», ανέφερε ο Μπάιντεν σε tweet.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.



I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges. — President Biden (@POTUS) May 28, 2023

Διαβάστε επίσης:

Θριαμβευτική εκλογή Ερντογάν με 52,16%: «Μαζί μέχρι τον θάνατο, μπάι μπάι Κεμάλ» - Πανηγυρισμοί των οπαδών του (vid)

Ερντογάν: Εμίρης του Κατάρ, Πούτιν και Όρμπαν οι πρώτοι που τον συνεχάρησαν