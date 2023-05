Εκλογές στην Τουρκία

Σειρά ηγετών έσπευσε να συγχαρεί τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές.

Πρώτοι απ' όλους ευχήθηκαν στον Τούρκο πρόεδρο ο Βίκτορ Όρμπαν και ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, με πολλούς άλλους ηγέτες να ακολουθούν.

«Αγαπητέ μου αδερφέ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συγχαρητήρια για τη νίκη σου και σου εύχομαι επιτυχία στη νέα σου θητεία και να πετύχεις σε αυτήν ό,τι φιλοδοξεί ο αδελφός τουρκικός λαός…», σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπαν, έσπευσε να συγχαρεί τον Ερντογάν για τη νίκη του στις τουρκικές προεδρικές εκλογές, μια νίκη την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «αδιαμφισβήτητη».

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, συνεχάρη με τη σειρά του και αυτός τον πρόεδρο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι «Η εκλογική νίκη ήταν φυσικό αποτέλεσμα της ανιδιοτελούς εργασίας σας ως αρχηγός της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ξεκάθαρη απόδειξη της υποστήριξης του τουρκικού λαού στις προσπάθειές σας να ενισχύσετε την κρατική κυριαρχία και να ασκήσετε μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσωπική σας συμβολή στην ενίσχυση των φιλικών ρωσοτουρκικών σχέσεων και της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς».

Τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη για την επανεκλογή του ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Γαλλία και η Τουρκία έχουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τεράστιες προκλήσεις. Την επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη, το μέλλον της ευρωατλαντικής μας συμμαχίας, τη Μεσόγειο Θάλασσα. Με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο συγχαίρω για την επανεκλογή του, θα συνεχίσουμε να προχωρούμε μπροστά», γράφει στα γαλλικά και τα τουρκικά.

Τα συγχαρητήριά της εξέφρασε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την επανεκλογή του.

Όπως σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «Συγχαρητήρια στον Ερντογάν για τη νίκη του στις εκλογές. Προσβλέπω στην συνέχιση της οικοδόμησης των Ευρωτουρκικών σχέσεων.

Είναι στρατηγικής σημασίας τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία να εργαστούν για την προώθηση αυτής της σχέσης, προς όφελος του λαού μας».<

