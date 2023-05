Θριαμβευτική εκλογή Ερντογάν με 52,10%: «Μαζί μέχρι τον θάνατο, μπάι μπάι Κεμάλ» - Πανηγυρισμοί των οπαδών του (vid)

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πανηγύρισε τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, μιλώντας σε οπαδούς του στην Κωνσταντινούπολη.

«Ο δεύτερος γύρος των εκλογών ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη του λαού», δήλωσε ο Ερντογάν, που βρισκόταν πάνω στην οροφή λεωφορείου και ευχαρίστησε τους πολίτες που πήγαν να ψηφίσουν.

Ο μόνος νικητής είναι η Τουρκία, τόνισε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της αντιπολίτευσης θεωρεί υπεύθυνο τον υποψήφιο Κιλιτσντάρογλου για τις κακές του επιδόσεις.

«Το έθνος μας μάς εμπιστεύτηκε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια», δήλωσε από την οροφή ενός λεωφορείου που ήταν σταθμευμένο μπροστά από την κατοικία του στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στην οποία είχε συγκεντρωθεί ενθουσιώδες πλήθος.

«Θα τηρήσουμε όλες τις υποσχέσεις που δώσαμε στον λαό», τόνισε ο αρχηγός του κράτους δηλώνοντας ότι «κάθε εκλογή είναι μια αναγέννηση».

«Αυτές οι εκλογές έδειξαν ότι κανείς δεν μπορεί να επιτεθεί στα κεκτημένα αυτού του έθνους», σημείωσε.

«Το CHP, το HDP και όλοι οι άλλοι είναι υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ. Αλλά δεν μπορούν να διεισδύσουν ανάμεσά μας. Θα ξαναγεννηθούμε. Η οικογένεια είναι ιερή. Απαγορεύεται η βία κατά των γυναικών», επισήμανε.

Erdogan rallies against the Turkish opposition for being pro-LGBT in his victory speech



“CHP, HDP and all others are pro-LGBT. But LGBT cannot infiltrate among us. We will be reborn. The family is sacred. The violence against women is forbidden”



pic.twitter.com/ynIQQoHANf