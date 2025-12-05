Έρευνες για ύποπτες πτήσεις drones πάνω από γαλλική βάση πυρηνικών υποβρυχίων

Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές διεξάγουν έρευνα μετά από υποψίες ότι drones πέταξαν πάνω από βάση πυρηνικών υποβρυχίων στις ακτές του Ατλαντικού αργά την Πέμπτη, δήλωσε την Παρασκευή εισαγγελέας αρμόδιος για στρατιωτικές υποθέσεις στην πόλη της Ρεν.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζαν-Μαρί Μλεν είπε ότι αναφέρθηκαν υπερπτήσεις από περίπου τις 7 μ.μ., την Πέμπτη έως τη 1 π.μ. (00:00 GMT) της Παρασκευής, με το μεγαλύτερο μέρος των θεάσεων να συμβαίνει κατά τις πρώτες δύο ώρες. Διέψευσε δημοσιεύματα ότι οι χωροφύλακες είχαν πυροβολήσει τα ύποπτα drones, αλλά είπε ότι είχαν λάβει «προληπτικά μέτρα».

Πτήσεις drones, κυρίως άγνωστης προέλευσης, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο τους τελευταίους μήνες. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει χαρακτηρίσει αυτές τις παραβιάσεις «υβριδικό πόλεμο». Η Ρωσία αρνείται τακτικά τις κατηγορίες ότι ευθύνεται.

Η βάση Ιλ Λονγκ στη βορειοδυτική Γαλλία φιλοξενεί πυρηνοκίνητα υποβρύχια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ναυτικού. Καθένα από αυτά είναι εξοπλισμένο με 16 βαλλιστικούς πυραύλους που φέρουν αρκετές πυρηνικές κεφαλές.

Ο Μλεν είπε ότι η έρευνα προς το παρόν επικεντρώνεται στο να εξακριβωθεί αν πράγματι υπήρξαν drones στον ουρανό. «Ορισμένες από τις αναφορές μπορεί να είναι εντελώς φανταστικές, άλλες όμως είναι πολύ πιο σοβαρές».

Πρόσθεσε ότι οι αναφορές προήλθαν από διαφορετικά άτομα στον χώρο, συμπεριλαμβανομένων χωροφυλάκων και στρατιωτικών αξιωματικών.