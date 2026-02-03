Έρευνα της εισαγγελίας του Παρισιού στα γαλλικά γραφεία της Χ με συμμετοχή της Europol

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα στα γαλλικά γραφεία της πλατφόρμας X του Ίλον Μασκ, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού.

Σύμφωνα με το Reuters, αυτό γίνεται στο πλαίσιο έρευνας που έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2025.

Η μονάδα κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας διενεργεί τις έρευνες, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο X, με τη συμμετοχή της Europol και τη συνδρομή της αντίστοιχης μονάδας της γαλλικής αστυνομίας. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την X.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε ότι ξεκίνησε την έρευνα έπειτα από καταγγελία βουλευτή, ο οποίος υποστήριξε ότι αλγόριθμοι μεροληψίας στην πλατφόρμα X ενδέχεται να έχουν αλλοιώσει τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Η εισαγγελία πρόσθεσε επίσης ότι αποχωρεί από την πλατφόρμα X και στο εξής θα επικοινωνεί μέσω LinkedIn και Instagram. Το LinkedIn ανήκει στη Microsoft και το Instagram στη Meta.