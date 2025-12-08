Επτά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέστειλαν επείγουσα επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ζητώντας την άμεση χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία. Οι χώρες αυτές προειδοποιούν επίσης ότι η ρωσική επιθετικότητα συνιστά σοβαρό υπαρξιακό κίνδυνο για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, η επιστολή υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη ταχείας εφαρμογής των προτάσεων για αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων που έχουν κατασχεθεί από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία ως μορφή πολεμικής αποζημίωσης.

Η επιστολή συντάχθηκε από τον πρωθυπουργό της Σουηδίας και φέρει τις υπογραφές έξι ακόμη χωρών της Ε.Ε.: Πολωνίας, Φινλανδίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Ιρλανδίας. Το κείμενο επισημαίνει ότι η στήριξη της Ουκρανίας στον αγώνα της για ανεξαρτησία δεν αποτελεί μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά εξυπηρετεί και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς καθυστέρηση στις προτάσεις της Επιτροπής για χρήση των κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως δάνειο αποζημιώσεων προς την Ουκρανία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Η πρωτοβουλία των επτά χωρών έρχεται μετά τη σθεναρή άρνηση του Βελγίου να συναινέσει στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, επικαλούμενο τον κίνδυνο πιθανών ρωσικών αντιμέτρων. Ωστόσο, δημοσιογραφικές πηγές υποστηρίζουν ότι το Βέλγιο ίσως επωφελείται άμεσα από τους φόρους που εισπράττει επί των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η κίνηση των επτά βορειοευρωπαϊκών χωρών αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη πίεση εντός της Ε.Ε. για υποστήριξη της Ουκρανίας με πρακτικά μέτρα, ενώ η διαφωνία μεταξύ των κρατών-μελών αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τη χρήση κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε μια περίοδο υψηλής γεωπολιτικής έντασης.