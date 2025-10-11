Times of Israel

Θλίψη προκαλεί στο Ισραήλ η είδηση της αυτοκτονίας ενός επιζώντος της σφαγής της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova δύο χρόνια μετά το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου 2023, αφού προηγουμένως ανήρτησε αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρόει Σάλεβ, η σύντροφος του οποίου Μαπάλ Αντάμ δολοφονήθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova, βρέθηκε χθες Παρασκευή νεκρός σε φλεγόμενο όχημα σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Νετάνια του κεντρικού Ισραήλ.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Another 10/7 survivor committed suicide today. My heart is shattered…



When this war ends, I hope healing starts.



May your memory be a blessing Roei Shalev💔 pic.twitter.com/ip9BdNH7aP — Ashira Solomon עשירה סולומון (@ashira_solomon) October 10, 2025

Ο Σάλεβ είχε τραυματιστεί στην επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova κοντά στο Re'im.

Συγκεκριμένα, είχε δεχθεί πυρά στην πλάτη, αλλά επέζησε σε αντίθεση με τη σύντροφό του και τον στενό του φίλο, Χίλι Σόλομον. Φίλοι του Σάλεβ είπαν ότι ουδέποτε συνήλθε από τα ψυχικά τραύματα και την απώλεια της αγαπημένης του.

Μία εβδομάδα μετά το μακελειό με τους 364 νεκρούς στο φεστιβάλ Nova η μητέρα του Σάλεβ, Ραφαέλ έβαλε τέλος στη ζωή της.

«Είμαι ήδη νεκρός» - Το σπαρακτικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα του επιζώντος του μακελειού στο φεστιβάλ Nova

Λίγο πριν τον θάνατό του, ο Σαλέβ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα λέγοντας ότι «δεν μπορούσε να συνεχίσει» και ζητούσε συγχώρεση.

«Λυπάμαι πραγματικά. Δεν μπορώ να υποφέρω άλλο αυτόν τον πόνο. Καίγομαι μέσα μου και δεν μπορώ πια να το συγκρατήσω. Ουδέποτε στη ζωή μου ένιωσαν τέτοιο πόνο και οδύνη – βαθιά, ένα κάψιμο που τρώει τα σωθικά μου», ανέφερε στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Πραγματικά δεν αντέχω άλλο, Μπαμπά, Λίορ και Ίντο. Σας αγαπώ όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Λυπάμαι τόσο πολύ. Φίλοι μου στο Ισραήλ και σε ολόκληρο τον κόσμο, σας αγαπώ. Κεσέτ, σε αγαπώ. Σας παρακαλώ μη θυμώσετε μαζί μου. Κανείς δεν θα με καταλάβει ποτέ, επειδή δεν μπορείτε. Το μόνο που θέλω είναι να τελειώσει αυτή η οδύνη. Είμαι ζωντανός - αλλά μέσα μου είμαι ήδη νεκρός. Σας παρακαλώ να θυμάστε το καλό εντός μου. Όσοι με γνώριζαν ξέρουν ότι το μόνο που ήθελα ήταν το καλό. Λυπάμαι», πρόσθεσε.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν σε ένα βενζινάδικο να γεμίζει ένα δοχείο με καύσιμο. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε καμένο και οι πυροσβέστες εντόπισαν στη συνέχεια το σώμα του μέσα στο όχημα. Διαπιστώθηκε αμέσως ότι ήταν νεκρός.

Η οικογένεια Σαλέβ ανακοίνωσε τον θάνατό του με δήλωση, ζητώντας «να αποφευχθεί κάθε επαφή». Στη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι οι λεπτομέρειες της κηδείας «θα δοθούν ξεχωριστά».

Η οργάνωση Nova Tribe Community, που εκπροσωπεί επιζώντες και οικογένειες των θυμάτων της σφαγής στο φεστιβάλ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «σκύβει το κεφάλι της με καρδιές θρυμματισμένες σε κομμάτια, στο βαθύτερο πένθος για τον άκαιρο θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Ρόει Σαλέβ».

«Ο Ρόει ήταν ένας από τους πυλώνες της κοινότητάς μας και ο θάνατός του αποτελεί ανείπωτη απώλεια», λέει η οργάνωση. «Ζητούμε να τον θυμόμαστε στις πιο όμορφες στιγμές του - τη γενναία στήριξή του στην κοινότητα, την ηγεσία του ως αρχηγού της ομάδας μπάσκετ Nova Tribe και την αφοσίωσή του στο να βοηθά τους φίλους του στις πιο δύσκολες στιγμές τους».

Η οργάνωση καλεί επίσης σε συνεχή ευαισθητοποίηση για το ψυχικό κόστος που βιώνουν οι επιζώντες και οι οικογένειες των θυμάτων. «Έχουμε υποφέρει τόσο πολύ μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, και θα αντέξουμε και αυτήν την ανείπωτη θλίψη μαζί. Πολλοί επιζώντες τραύματος εξακολουθούν να βιώνουν ανυπόφορες στιγμές από τις 7 Οκτωβρίου. Καλούμε όλους να παραμείνουν σε εγρήγορση και ευαίσθητοι στην ψυχική τους κατάσταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Φίλοι που συμμετείχαν στην αναζήτηση του Σαλέβ τον περιγράφουν ως ένα ζεστό και αφοσιωμένο μέλος της κοινότητας Nova, που «έδινε δύναμη σε όλους τους άλλους ενώ σιωπηλά κουβαλούσε τεράστιο πόνο».

Ο θάνατός του έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων προσπαθειών της κοινότητας Nova να στηρίξει εκατοντάδες επιζώντες της σφαγής, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 364 ανθρώπους και άφησε πολλούς άλλους τραυματισμένους και τραυματισμένους ψυχικά.



