Επίτροπος Ενέργειας για διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Το έργο είναι μεγάλης σημασίας για την ΕΕ

Στη συνέντευξη Τύπου για την Κλιματική Πολιτική της ΕΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Νταν Γιόργκενσεν, Επίτροπος Ενέργειας, ρωτήθηκε για το έργο διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας. Η ερώτηση αφορούσε την τηλεδιάσκεψη Ελλάδας – Κύπρου – Επιτρόπου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, καθώς και αν υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, ο ίδιος απάντησε λακωνικά ότι «Η συνάντηση δεν έχει γίνει, το έργο είναι μεγάλης σημασίας για την ΕΕ και παραμένει έτσι. Εργάζομαι προσωπικά και είμαι αφοσιωμένος σε αυτό, όπως και η Πρόεδρος. Θα σας κρατάμε ενήμερους».