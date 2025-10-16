Επίτροπος Ενέργειας για διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Το έργο είναι μεγάλης σημασίας για την ΕΕ
Επίτροπος Ενέργειας για διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Το έργο είναι μεγάλης σημασίας για την ΕΕ

16/10/2025 • 17:57
16/10/2025 • 17:57
Στη συνέντευξη Τύπου για την Κλιματική Πολιτική της ΕΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Νταν Γιόργκενσεν, Επίτροπος Ενέργειας, ρωτήθηκε για το έργο διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας. Η ερώτηση αφορούσε την τηλεδιάσκεψη Ελλάδας – Κύπρου – Επιτρόπου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, καθώς και αν υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου. 

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, ο ίδιος απάντησε λακωνικά ότι «Η συνάντηση δεν έχει γίνει, το έργο είναι μεγάλης σημασίας για την ΕΕ και παραμένει έτσι. Εργάζομαι προσωπικά και είμαι αφοσιωμένος σε αυτό, όπως και η Πρόεδρος. Θα σας κρατάμε ενήμερους».

