Επίθεση στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν: Τεράστιος κρατήρας δημιουργήθηκε από τον πύραυλο των Χούθι (pics&vids)

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε την Κυριακή (04/05) στο Ισραήλ, όταν πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης έπεσε κοντά στο κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, το Μπεν Γκουριόν, δημιουργώντας πανικό στους επιβάτες στο κτήριο του αεροδρομίου.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυό τους al-Massirah, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου, αναφέροντας σε ανακοίνωσή τους πως «έθεσαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που έφθασε με επιτυχία τον στόχο του». Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρια απείλησε τις αεροπορικές εταιρίες ότι το ισραηλινό αεροδρόμιο «δεν είναι πλέον ασφαλές για αεροπορικά ταξίδια».

Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υποσχέθηκε αντίποινα εναντίον των Χούθι της Υεμένης.

«Έχουμε δράσει εναντίον τους στο παρελθόν και θα δράσουμε (και) στο μέλλον αλλά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες (...) αυτό δεν θα περάσει με ''ένα μοναδικό μπουμ'' αλλά θα υπάρξουν ''πολλά μπουμ''», είπε ο Νετανιάχου σε ένα βίντεο στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram.

Σημειώνεται ότι, υψηλόβαθμος διοικητής της ισραηλινής αστυνομίας, ο Γιαΐρ Χεζρόνι, έδειξε στους δημοσιογράφους έναν κρατήρα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου, ο οποίος όπως δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου έπεσε δίπλα σε έναν δρόμο κοντά σε χώρο στάθμευσης του τερματικού σταθμού 3.

«Μπορείτε να δείτε τη σκηνή ακριβώς πίσω μας: ένας κρατήρας έχει σχηματιστεί εκεί, διαμέτρου δεκάδων μέτρων και επίσης βάθους δεκάδων μέτρων», δήλωσε ο Χεζρόνι, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν έχον προκληθεί σημαντικές ζημιές.

Τόσο το σύστημα αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς Arrow της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας όσο και το αμερικανικό σύστημα THAAD δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τον πύραυλο των Χούτι σήμερα το πρωί, λένε αμυντικές πηγές, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Πολλές προσπάθειες έγιναν για να αναχαιτιστεί ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη», διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, στην οποία γνωστοποιεί την πτώση αντικειμένου στη ζώνη του αεροδρομίου, χωρίς να διευκρινίζει αν επρόκειτο για πύραυλο ή για τα συντρίμμια από την αναχαίτιση του βλήματος.

«Το περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση», σημειώνει.

Το Ισραήλ απειλεί με επτά φορές πιο ισχυρά αντίποινα

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απείλησε με επτά φορές πιο ισχυρά αντίποινα αφού πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, προκάλεσε το κλείσιμο για σύντομο χρονικό διάστημα του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

«Αυτός που μας πλήττει θα πληγεί επτά φορές πιο ισχυρά», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σε σύντομη ανακοίνωσή του.

«Μπορείτε να δείτε τη ζώνη ακριβώς πίσω μας: κρατήρας έχει σχηματιστεί εκεί, διαμέτρου δεκάδων μέτρων και επίσης βάθους δεκάδων μέτρων», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της κεντρικής περιοχής του Ισραήλ Γιαΐρ Χεζρόνι, σε βίντεο στο οποίο στο φόντο φαίνεται ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.

Στο μεταξύ οι αρχές ισραηλινών αεροδρομίων ανακοίνωσαν ότι ξανάρχισε η εναέρια κυκλοφορία στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ύστερα από σύντομη διακοπή της έπειτα από την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη.

«Οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις ξανάρχισαν κανονικά. Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν είναι ανοιχτό και λειτουργεί», σημειώνεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη για πιθανή απάντηση συγκάλεσε ο Νετανιάχου

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του προκειμένου να εξετάσουν πιθανές «απαντήσεις» στην επίθεση των Χούθι, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του τομέα άμυνας της χώρας στις 15:00 για να συζητήσουν πώς θα αντιδράσει το Τελ Αβίβ στην επίθεση των Χούθι, με Ισραηλινό αξιωματούχο να μην αποκλείει το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης σε εγκαταστάσεις της υεμενίτικης οργάνωσης.

Επιπλέον, στις 19:00 ο Νετανιάχου έχει συγκαλέσει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, όπου θα συζητηθεί επίσης η επίθεση των Χουθι καθώς και η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα αλλά και οι συγκρούσεις στη Συρία.

Τουλάχιστον 8 τραυματίες

Δημοσιογράφος του Reuters στο αεροδρόμιο άκουσε σειρήνες και είδε επιβάτες να αντιδρούν τρέχοντας προς αίθουσες ασφαλείας.

Άνθρωποι που βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο ανήρτησαν βίντεο που πήραν με κινητά τηλέφωνα, τα οποία δείχνουν ένα σύννεφο μαύρου καπνού, σαφώς ορατό κοντά, πίσω από σταθμευμένα αεροπλάνα και κτίρια του αεροδρομίου. Το Reuters δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατό να επαληθεύσει τα βίντεο αυτά.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ ανέφερε πως οκτώ άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, περιλαμβανομένου ενός άνδρα σε ήπια προς μέτρια κατάσταση με τραύματα στα άκρα και δύο γυναίκες σε ήπια κατάσταση με τραύματα στο κεφάλι.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών με τραύματα στα άκρα του και δύο γυναίκες, ηλικίας 54 και 38 ετών, σε καλή κατάσταση, οι οποίες χτυπήθηκαν από το ωστικό κύμα.

Ένας άνδρας, 64 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά αφού χτυπήθηκε από ένα αντικείμενο που πέταξε από το σημείο της πρόσκρουσης, και δύο ακόμη γυναίκες, ηλικίας 22 και 34 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ έτρεχαν να βρουν καταφύγιο, αναφέρει το MDA. Άλλα δύο άτομα έλαβαν θεραπεία για οξύ άγχος.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι το βλήμα έπεσε δίπλα σε δρόμο που βρίσκεται κοντά σε χώρο στάθμευσης του Τερματικού Σταθμού 3. Φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει στροφή σε δρόμο να είναι καλυμμένη με συντρίμμια.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν πυραύλους στο Ισραήλ, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε πολλές περιοχές του Ισραήλ μετά τη ρίψη πυραύλου προερχομένου από την Υεμένη προς τη χώρα.

Δημοσιογράφοι του AFP δήλωσαν ότι άκουσαν εκρήξεις σε περιοχές της Ιερουσαλήμ και από το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Ακυρώθηκαν πτήσεις προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Αρχής Ισραηλινών Αεροδρομίων δήλωσε πως οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν επαναληφθεί και η λειτουργία του Μπεν Γκουριόν έχει επανέλθει σε κανονικά επίπεδα, έπειτα από αναφορές για διακοπή της αεροπορικής κυκλοφορίας και αποκλεισμό των δρόμων που οδηγούν στο αεροδρόμιο.

Ωστόσο ορισμένες πτήσεις επηρεάστηκαν εξαιτίας του πυραύλου, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Μπεν Γκουριόν για την αεροπορική κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο.

Ορισμένες πτήσεις, μεταξύ των οποίων των αεροπορικών εταιριών Air India, TUS Airways και του ομίλου Lufthansa, ακυρώθηκαν. Άλλες, περιλαμβανομένων εκείνων προς τα αεροδρόμιο Νιούαρκ και JFK των ΗΠΑ είχαν καθυστέρηση περίπου 90 λεπτών. Δημοσιογράφος του Ρόιτερς επιβιβάστηκε σε πτήση προς το Ντουμπάι η οποία αναχώρησε την προγραμματισμένη ώρα.

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρια επανέλαβε μια προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρίες ότι το ισραηλινό αεροδρόμιο «δεν είναι πλέον ασφαλές για αεροπορικά ταξίδια».