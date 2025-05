Συναγερμός στο Ισραήλ

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα Κυριακή σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, καθώς εκτοξεύθηκε βαλλιστικός πύραυλος από τους Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυό τους al-Massirah.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση η Χούθι ανέφεραν πως «έθεσαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που έφθασε με επιτυχία τον στόχο του».

«Πολλές προσπάθειες έγιναν για να αναχαιτιστεί ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη», διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, στην οποία γνωστοποιεί την πτώση αντικειμένου στη ζώνη του αεροδρομίου, χωρίς να διευκρινίζει αν επρόκειτο για πύραυλο ή για τα συντρίμμια από την αναχαίτιση του βλήματος.

«Το περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση», σημειώνει.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα σύννεφο καπνού να είναι ορατό από τερματικό σταθμό επιβατών.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport. The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport's perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy

Το Ισραήλ απείλησε με επτά φορές πιο ισχυρά αντίποινα αφού πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, προκάλεσε το κλείσιμο για σύντομο χρονικό διάστημα του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

«Αυτός που μας πλήττει θα πληγεί επτά φορές πιο ισχυρά», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σε σύντομη ανακοίνωσή του.

«Μπορείτε να δείτε τη ζώνη ακριβώς πίσω μας: κρατήρας έχει σχηματιστεί εκεί, διαμέτρου δεκάδων μέτρων και επίσης βάθους δεκάδων μέτρων», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της κεντρικής περιοχής του Ισραήλ Γιαΐρ Χεζρόνι, σε βίντεο στο οποίο στο φόντο φαίνεται ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.

Στο μεταξύ οι αρχές ισραηλινών αεροδρομίων ανακοίνωσαν ότι ξανάρχισε η εναέρια κυκλοφορία στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ύστερα από σύντομη διακοπή της έπειτα από την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη.

«Οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις ξανάρχισαν κανονικά. Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν είναι ανοιχτό και λειτουργεί», σημειώνεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

Δημοσιογράφος του Reuters στο αεροδρόμιο άκουσε σειρήνες και είδε επιβάτες να αντιδρούν τρέχοντας προς αίθουσες ασφαλείας.

Άνθρωποι που βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο ανήρτησαν βίντεο που πήραν με κινητά τηλέφωνα, τα οποία δείχνουν ένα σύννεφο μαύρου καπνού, σαφώς ορατό κοντά, πίσω από σταθμευμένα αεροπλάνα και κτίρια του αεροδρομίου. Το Reuters δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατό να επαληθεύσει τα βίντεο αυτά.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση με πύραυλο των Χούθι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, σύμφωνα με γιατρούς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών με τραύματα στα άκρα του και δύο γυναίκες, ηλικίας 54 και 38 ετών, σε καλή κατάσταση, οι οποίες χτυπήθηκαν από το ωστικό κύμα.

Ένας άνδρας, 64 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά αφού χτυπήθηκε από ένα αντικείμενο που πέταξε από το σημείο της πρόσκρουσης, και δύο ακόμη γυναίκες, ηλικίας 22 και 34 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ έτρεχαν να βρουν καταφύγιο, αναφέρει το MDA. Άλλα δύο άτομα έλαβαν θεραπεία για οξύ άγχος.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι το βλήμα έπεσε δίπλα σε δρόμο που βρίσκεται κοντά σε χώρο στάθμευσης του Τερματικού Σταθμού 3. Φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει στροφή σε δρόμο να είναι καλυμμένη με συντρίμμια.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν πυραύλους στο Ισραήλ, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

The ballistic missile fired by the Iran-backed Houthis in Yemen a short while ago apparently impacted in the area of Ben Gurion Airport.



The IDF says it fired interceptors at the Houthi missile, and is investigating the impact at the airport.



There are no immediate reports of… pic.twitter.com/oCmasSxfOu