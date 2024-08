Εντείνεται η διεθνής ανησυχία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν φέρεται να εξέφρασε την ανησυχία του στους ομόλογούς του των G7 ότι Ιράν και Χεζμπολάχ ενδέχεται να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ισραήλ μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι θα χτυπήσει το Ισραήλ, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πόλεμο. Νέο μπαράζ ρουκετών τα ξημερώματα από τον Λίβανο.

«Η Ουάσινγκτον εκτιμά πως μια επίθεση του Ιράν και της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες», φέρεται να δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στους ομολόγους του από τις χώρες της G7.Αυτό αναφέρει ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές που ενημερώθηκαν για την επικοινωνία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπλίνκεν μίλησε με τους ομολόγους του εν μέσω των προσπαθειών των ΗΠΑ να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις στην περιοχή και να αποτρέψουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε, επίσης, στους ομολόγους του ότι οι ΗΠΑ κάνουν προσπάθειες να σπάσουν τον κύκλο της κλιμάκωσης επιχειρώντας από τη μια να περιορίσουν κατά το δυνατόν τα χτυπήματα προς το Ισραήλ και από την άλλη να συγκρατήσουν την απάντηση του Τελ Αβίβ.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι μια ιρανική επίθεση είναι αναπόφευκτη μετά τη δολοφονία κορυφαίων αξιωματούχων της Χεζμπολάχ και της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό ο Μπλίνκεν είπε στους ομολόγους του ότι ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί ένας περιφερειακός πόλεμος, είναι να πιεστεί η Τεχεράνη να περιορίσει το εύρος της επίθεσής της.

Σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν αναμένεται να συγκαλέσει την ομάδα εθνικής ασφάλειας, για να συζητήσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος θα έχει επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας

Επικοινωνία με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας είχε στο μεταξύ ο Αμερικανός ομόλογός του.

Σύμφωνα με το γραφείο του Λόιντ Οστιν, με τον Γιόαβ Γκάλαντ συζήτησαν για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά και τα βήματα που κάνουν οι ΗΠΑ για να ενισχύσουν την προστασία του Ισραήλ και των δικών τους δυνάμεων στην περιοχή.

Χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται «για κάθε ενδεχόμενο», ενώ πριν από λίγες ημέρες το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ, συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (05/08) στο Ισραήλ, καθώς οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν νέο μπαράζ ρουκετών από τον Λίβανο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αξιωματικού του Ισραηλινού Στρατού και ενός στρατιώτη.

Όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), οι στόχοι αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, όμως μία ρουκέτα έπεσε στο κιμπούτς Ayelet HaShahar στο βόρειο Ισραήλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά ένας αξιωματικός του Ισραηλινού Στρατού και ένας στρατιώτης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή λόγω της επίθεσης, επιχείρησε να σβήσει η Αρχή Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Ισραήλ.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επαναβεβαίωσε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, την «ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ» στην «ασφάλεια του Ισραήλ» και στην υπεράσπισή του σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο.

Οι δυο άνδρες συζήτησαν για τις «κινήσεις» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων —η Ουάσιγκτον στέλνει περισσότερα πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή, για την προστασία στρατευμάτων των ΗΠΑ ανεπτυγμένων εκεί, για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Ισραήλ, καθώς και για την αποτροπή κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή—, πάντα σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Ο κ. Όστιν, κατά το δελτίο Τύπου, τάχθηκε σθεναρά υπέρ της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα επέτρεπε να απελευθερωθούν όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακο με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων φυλακισμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις γι’ αυτή παραμένουν σε αδιέξοδο για μήνες.

Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο μετά τον θάνατο του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη την περασμένη Τετάρτη και κορυφαίου στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της λιβανικής Χεζμπολά, του Φουάντ Σουκρ, λίγες ώρες νωρίτερα, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού. Και στις δύο περιπτώσεις, το Ιράν, η Χαμάς και η Χεζμπολά κατηγόρησαν το Ισραήλ.

Το Ιράν και οι σύμμαχοί του στην περιφέρεια απείλησαν πως θα προχωρήσουν σε αντίποινα, ωστόσο παραμένει ασαφές τόσο το πότε, όσο και το πώς. Η ιρανική ηγεσία και η Χεζμπολά διεμήνυσαν πάντως πως θα τα εξαπολύσουν εντός «ημερών».

Το Ισραήλ θα σταθεί σταθερό ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή από το Ιράν και τους υποστηρικτές του, συμπεριλαμβανομένων της Βηρυτού και της Υεμένης, δήλωσαν νωρίτερα την Κυριακή ο Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

«Η ετοιμότητά μας όσον αφορά την άμυνα είναι υψηλή, είτε στο έδαφος είτε στον αέρα», ανέφερε ο Γκάλαντ. «Χτυπάμε στη Λωρίδα της Γάζας, στην Υεμένη, στη Βηρυτό, όπου χρειάζεται», τόνισε ο Νετανιάχου, την ώρα που η διεθνής κοινότητα καταβάλει προσπάθειες να αποτρέψει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο Ιράν-Ισραήλ.

Επίσης, νωρίτερα δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της ισραηλινής εφημερίδας «The Jerusalem Post» που επικαλείται δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg ανέφερε ότι η επίθεση κατά του Ισραήλ «αναμένεται άμεσα» και μάλιστα σε πολλαπλά μέτωπα.

Ταυτόχρονα, ρεπορτάζ της ισραηλινής τηλεόρασης αναφέρει πως υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν προετοιμάζεται για την απάντησή του, καθώς προσπαθεί να συνέλθει από την επίθεση το πρωί της Τετάρτης στην Τεχεράνη που στοίχησε τη ζωή στον αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για τη δολοφονία. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

«Παρακολουθούμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα και σίγουρα τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Έχουμε πολύ μεγάλα σχέδια, έχουμε υψηλή ετοιμότητα να δράσουμε. Οποιαδήποτε οδηγία λάβουμε από το πολιτικό κλιμάκιο, θα την πραγματοποιήσουμε άμεσα», δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) Ντάνιελ Χαγκάρι.

