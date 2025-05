Επίθεση με μαχαίρι στο Αμβούργο: Η δράστις παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις ψυχικής νόσου

Η δράστις της επίθεσης με μαχαίρι στον σταθμό του Αμβούργου παρουσιάζει «σαφείς ενδείξεις ψυχικής νόσου», ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομίας, αποκλείοντας την πιθανότητα ύπαρξης πολιτικού κινήτρου στην επίθεση.

Συγκεκριμένα, η ύποπτη, μία 39χρονη Γερμανία, θα παρουσιασθεί το Σάββατο ενώπιον δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει για την εγκλεισμό της ψυχιατρικό ίδρυμα, διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ύποπτη τελούσε υπό την επήρεια ψυχοτρόπων ουσιών (αλκοόλ ή ναρκωτικών) κατά την τέλεση της πράξης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι, τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου, το απόγευμα της Παρασκευής (23/05).

🚨BREAKING: At least 12 people stabbed at train station in Hamburg, Germany; suspect in custody. pic.twitter.com/QNJg8BhiQP