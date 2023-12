Επίθεση Ερντογάν σε Ισραήλ: Έγκλημα πολέμου αυτό που συνέβη στη Γάζα

Σκληρή επίθεση εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (01/12) από το Ντουμπάι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε το Τελ Αβίβ από το βήμα της Συνόδου COP28 για το Κλίμα, ότι διαπράττει έγκλημα πολέμου στη Γάζα.

«Αυτό που συνέβη στη Γάζα είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ένα έγκλημα πολέμου- οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», είπε ο Ερντογάν και πρόσθεσε: «Ο θάνατος πάνω από 16 χιλιάδων αθώων Παλαιστινίων πολιτών, κυρίως παιδιών και γυναικών, ως αποτέλεσμα των ισραηλινών επιθέσεων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο».

Παράλληλα, σημείωσε πως «η Τουρκία έχει υποστηρίξει την ειρήνη σε όλες τις κρίσεις και έχει εργαστεί για μια δίκαιη και ισότιμη λύση» σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό.

Νωρίτερα, στο περιθώριο της Συνόδου για το Κλίμα, ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγεφ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας-Ουζμπεκιστάν και οι περιφερειακές εξελίξεις. Ο Ερντογάν δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς το επόμενο διάστημα.

