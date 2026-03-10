Επιτελείου Στρατού ΗΠΑ: Το Ιράν αντιδρά, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό όσο περιμέναμε (vid)

Το Ιράν αντιδρά στρατιωτικά στον πόλεμο, ωστόσο η αντίστασή του παραμένει σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν. Η δήλωση αυτή ήρθε ενώ το Πεντάγωνο προανήγγειλε την πιο εντατική ημέρα αεροπορικών πληγμάτων από την έναρξη της σύγκρουσης πριν από δέκα ημέρες.

Καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη ναυσιπλοΐα πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο, το Πεντάγωνο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κλιμακώσουν περαιτέρω τις επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, εάν δεν εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις στοχεύουν πλοία που χρησιμοποιούνται για πόντιση ναρκών και εγκαταστάσεις αποθήκευσής τους.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει εξαπολύσει αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και διπλωματικών αποστολών σε αραβικά κράτη του Κόλπου. Επιθέσεις έχουν σημειωθεί σε ξενοδοχεία, ενώ κλειστά έχουν παραμείνει αεροδρόμια και έχουν καταγραφεί ζημιές σε ενεργειακές υποδομές πετρελαίου.

Το Πεντάγωνο, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η συχνότητα των ιρανικών επιθέσεων έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν αποθέματα οπλισμού και περιορισμένους εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν.

Ερωτηθείς για την ισχύ του Ιράν σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις κατά τον σχεδιασμό των αμερικανικών επιχειρήσεων, ο στρατηγός Κέιν δήλωσε ότι η σύγκρουση εξελίσσεται όπως αναμενόταν. «Πολεμούν και το σέβομαι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι πιο ισχυροί από ό,τι είχαμε εκτιμήσει», τόνισε κατά την ενημέρωση στο Πεντάγωνο.

