Επιστολή Μπάιντεν σε Τραμπ: Σου εύχομαι τα καλύτερα...

Ευχές ώστε όλα να εξελιχθούν ομαλά την τετραετία κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, του έδωσε στην επιστολή που του άφησε στο Oβάλ γραφείο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όπως κάνει γνωστό δημοσιογράφος του Fox News ο οποίος μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της επιστολής.

Ειδικότερα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραφε ένα τα 78 διατάγματα, ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν του έχει αφήσει κάποιο σημείωμα ο προκάτοχός του και τότε «ανακάλυψε» σε συρτάρι του προεδρικού γραφείου επιστολή με την υπογραφή του Τζο Μπάιντεν.

Μπορεί ο Τραμπ να μην άνοιξε την επιστολή μπροστά στις κάμερες, αλλά κράτησε τον φάκελο και τον επέδειξε στους δημοσιογράφους και τους συνεργάτες του που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο.

Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την επιστολή ως «ένα ωραίο γράμμα, που έδινε έμπνευση», σημειώνοντας, ακόμη, ότι εκτίμησε τη χειρονομία του Τζο Μπάιντεν.

«Γνωρίζουμε πλέον και τι έγραφε το σημείωμα του απερχόμενου στον νέο πρόεδρο» γράφει στο X ο δημοσιογράφος Peter Doocy, ενώ στη συνέχεια παραθέτει το περιεχόμενο της επιστολής.

🚨We can exclusively report for the first time anywhere the contents of President Biden’s letter to President Trump



Dear President Trump,



As I take leave of this sacred office I wish you and your family all the best in the next four years. The American people - and people…