Επιστολή 20 Αμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο και Χέγκσεθ: Παράνομη η πώληση F-16 και F-35 στον Ερντογάν (pics)

Την έντονη ανησυχία τους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ εκφράζουν ελληνοαμερικανοί βουλευτές, ζητώντας από την κυβέρνηση Τραμπ να σεβαστεί τη νομοθεσία, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Οι βουλευτές, μεταξύ των οποίων οι Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη αναφέρουν ότι η προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία των ΗΠΑ.

Η ομάδα των 20 βουλευτών, συνολικά, απέστειλε επιστολή προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, αντίστοιχα, καλώντας την κυβέρνηση να σεβαστεί τις νομικές δεσμεύσεις, προτού προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών.

Παράλληλα, θεωρούν ως σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, την κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος πυραυλικής άμυνας S-400. Αιτία της ανησυχίας τους είναι το γεγονός ότι το εν λόγω σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αναλύει τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, όπως τα F-16 και F-35.

Το ρωσικό σύστημα, αν λειτουργεί παράλληλα με τα αμερικανικά αεροσκάφη, επιτρέπει στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες την πρόσβαση σε στρατηγικά δεδομένα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την τεχνολογία των ΗΠΑ.

Το 2019, η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα F-35 μετά την απόφαση να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400, γεγονός που παραβιάζει τον νόμο CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) και έχει οδηγήσει σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η πώληση αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση από το Κογκρέσο θα ήταν σαφής παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου.

Δείτε την επιστολή: