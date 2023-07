Επιστήμονες: Ο Ιούλιος θα είναι ο πιο καυτός μήνας στα παγκόσμια χρονικά

O Ιούλιος που διανύουμε και αποδεικνύεται ένας από τους πιο καταστροφικούς για τα ελληνικά δάση είναι και ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Μια ανάλυση του γερμανικού Πανεπιστημίου της Λειψίας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη διαπίστωσε ότι ο Ιούλιος του 2023 θα καταρρίψει τα ρεκόρ ζέστης, με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυτού του μήνα να προβλέπεται να είναι περίπου 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική μέση τιμή.

Αυτό θα είναι τουλάχιστον 0,2 βαθμούς Κελσίου θερμότερο από τον Ιούλιο του 2019, τον προηγούμενο πρωτοπόρο στο 174ετές αρχείο παρατηρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το περιθώριο διαφοράς μεταξύ του παρόντος και του Ιουλίου 2019 είναι "τόσο σημαντικό που μπορούμε ήδη να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα είναι ο θερμότερος Ιούλιος", δήλωσε η κλιματολόγος της Λειψίας Κάρστεν Χάουστειν.

Ο Μάικλ Μαν, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, δήλωσε ότι ήταν σαφές από τα μέσα Ιουλίου ότι επρόκειτο να είναι ένας θερμός μήνας ρεκόρ και παρείχε μια "ένδειξη ενός πλανήτη που θα συνεχίσει να θερμαίνεται όσο καίμε ορυκτά καύσιμα".

Κανονικά, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία για τον Ιούλιο είναι περίπου 16C συμπεριλαμβανομένου του χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο. Όμως φέτος τον Ιούλιο η θερμοκρασία έφτασε κοντά στους 17C .



Η ανάλυση της Χαουστέιν βασίζεται σε προκαταρκτικά δεδομένα θερμοκρασίας και μοντέλα καιρού, συμπεριλαμβανομένων των θερμοκρασιών που προβλέπονται μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά επικυρώνονται από ανεξάρτητους επιστήμονες.

