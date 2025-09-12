Επίσκεψη του Πολωνού ΥΠΕΞ και του πρίγκηπα Χάρι στο Κίεβο - Ο πόλεμος στην Ουκρανία στην ατζέντα

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα καλωσόρισε τον Πολωνό ομόλογό του, που επισκέπτεται την Παρασκευή το Κίεβο για συνομιλίες σχετικά με την κοινή ασφάλεια, την ένταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και την άσκηση πίεσης επί της Μόσχας.

«Με φόντο την κλιμάκωση από τη Ρωσία του τρόμου εναντίον της Ουκρανίας και των προκλήσεων εναντίον της Πολωνίας, είμαστε σταθερά μαζί», έγραψε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Αντρίι Σίμπιχα στο X.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε επίσης την Παρασκευή μιλώντας στον κρατικό ραδιοσταθμό της χώρας του πως η προχθεσινή εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο είναι απαράδεκτη και πρόσθεσε πως η Ουγγαρία εξέφρασε την αλληλεγγύη της στην Πολωνία, μια χώρα που είναι «ιστορικός σύμμαχός» της.

«Παρά τις τρέχουσες πολιτικές αψιμαχίες, οι Πολωνοί είναι φίλοι μας», δήλωσε ο Ορμπάν. «Έτσι είπαμε αμέσως για την επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφος της Πολωνίας πως ήταν απαράδεκτη».

Την Ουκρανία επισκέπτεται επίσης την Παρασκευή και ο Βρετανός πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος έφθασε στο Κίεβο με μια ομάδα από το φιλανθρωπικό ίδρυμά του, το Invictus Games Foundation, για να εκθέσει τα σχέδιά του να βοηθήσει στην αποκατάσταση τραυματιών στρατιωτών, ανέφερε η εφημερίδα Guardian.

Είναι η δεύτερη επίσκεψη που πραγματοποιεί φέτος ο Χάρι στην Ουκρανία, αφού επισκέφθηκε τον Απρίλιο στο Λβιβ ένα κέντρο για τραυματίες στρατιώτες.

Ο Χάρι υπηρέτησε 10 χρόνια στο βρετανικό στρατό, πριν δημιουργήσει το Invictus Games Foundation, μια φιλανθρωπική οργάνωση που οργανώνει μια διεθνή αθλητική εκδήλωση για στρατιώτες που έχουν τραυματισθεί στη μάχη.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αλλά μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διαδικασία αποκατάστασης», δήλωσε ο Χάρι στην Guardian από το νυκτερινό τρένο που τον μετέφερε στο Κίεβο.

Προσκλήθηκε στην πρωτεύουσα από την ουκρανική κυβέρνηση, δήλωσε, και πήρε άδεια από τη βρετανική κυβέρνηση και τη σύζυγό του, πριν ταξιδέψει.

Ο Χάρι πραγματοποιεί αυτή την επίσκεψη μετά το τετραήμερο ταξίδι του στη Βρετανία από την κατοικία του στην Καλιφόρνια, όπου ζει με τη σύζυγό του, την Μέγκαν, και τα δύο παιδιά τους.