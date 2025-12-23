Επιμένει ο Τραμπ παρά την αντίθεση της ΕΕ: Οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη τη Γροιλανδία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «ανάγκη» τη Γροιλανδία για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους έναντι της Κίνας και της Ρωσίας, τόνισε χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την αντίθεση των χωρών της ΕΕ σε οποιονδήποτε αμερικανικό έλεγχο επί του δανικού αυτού εδάφους.

«Έχουμε ανάγκη τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, έχοντας δίπλα του τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Trump: "We need Greenland for national protection. They have a very small population. They say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. They say Denmark was there 300 years ago or something with a boat. Well, we were there with boats too I'm… pic.twitter.com/lRR8BGFz9w — Aaron Rupar (@atrupar) December 22, 2025

«Αν δούμε τις ακτές της Γροιλανδίας, υπάρχουν παντού ρωσικά και κινεζικά πλοία. Την έχουμε ανάγκη για την εθνική ασφάλειά μας», επέμεινε υπογραμμίζοντας ότι οι Γροιλανδοί «δεν προστατεύονται στρατιωτικά» από την Κοπεγχάγη.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την ανακοίνωση από τον αρχηγό του αμερικανικού κράτους του διορισμού ενός ειδικού απεσταλμένου γι' αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας, το οποίο απειλεί τακτικά να προσαρτήσει.

Ο διορισμός αυτός προκάλεσε τη ζωηρή αντίδραση της Κοπεγχάγης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξέφρασε χθες, Δευτέρα, την «πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία».

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν υπενθύμισαν σε δήλωσή τους ότι «τα εθνικά σύνορα και η κυριαρχία των κρατών βασίζονται στο διεθνές δίκαιο».

«Δεν μπορεί κάποιος να προσαρτήσει μια άλλη χώρα. Ούτε καν επικαλούμενος τη διεθνή ασφάλεια», υπογράμμισαν οι δύο ηγέτες, προσθέτοντας ότι περιμένουν «τον σεβασμό της κοινής εδαφικής ακεραιότητάς μας».

Η Κοπεγχάγη κάλεσε τον Αμερικανό πρεσβευτή. «Χαράξαμε πολύ ξεκάθαρα μια κόκκινη γραμμή», δήλωσε ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Όσο έχουμε στη Δανία ένα βασίλειο που αποτελείται από τη Δανία, τα νησιά Φερόες και τη Γροιλανδία, δεν μπορούμε να δεχθούμε ορισμένοι να υπονομεύουν την κυριαρχία μας», προειδοποίησε μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο DR.

Με τη σειρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα υπενθύμισαν από την πλευρά τους μέσω του X ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Arctic security remains a key priority for the European Union, and one in which we seek to work with allies and partners.



Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.



These principles are essential not only for the European Union, but… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 22, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ ανακοίνωσε προχθές, Κυριακή, το διορισμό του κυβερνήτη της Λουιζιάνας, του ρεπουμπλικανού Τζεφ Λάντρι, στη θέση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.