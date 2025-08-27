Επιλογές από Γερμανία και Γιουρόπα

Η Πάφος ισοφάρισε με ένα απίστευτο γκολ τον Ερυθρό Αστέρα (1-1) χθες και προκρίθηκε στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πέρασε έτσι και η διπλή ευκαιρία του «1Χ» στο 1,75. Επίσης, επιβεβαίωσε το Ov 1,5 στα γκολ της η Στουρμ Γκρατς με την Μπόντο Γκλιμτ. Η απόδοση εδώ ήταν 2,00. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Γερμανίας και τη φάση των πλέι οφ στο Γιουρόπα Λιγκ.

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΜΠΡΑΝ

Επαναληπτικός αγώνας με έπαθλο τη συμμετοχή στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. Το πρώτο παιχνίδι έληξε 2-1 υπέρ της Μπραν (Νορβηγία), της οποίας το πρωτάθλημα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) από την άλλη, μετράει μόλις επτά επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τα τελευταία έξι ήταν G/G. Επίσης, σκόραρε στα 22/24 στην έδρα της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Η Μπραν πάλι, έχει 5/7 G/G εντός – εκτός και βρήκε δίχτυα στις 11/14 φετινές εξορμήσεις της σε όλες τις διοργανώσεις.

ΒΕΧΕΝ – ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

Πρώτος γύρος για το Κύπελλο Γερμανίας με τις δύο ομάδες να χωρίζουν δύο κατηγορίες, αλλά η διαφορά τους να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το «2» πληρώνει 1,03! Η Βέχεν έχει δώσει τρία ματς στο πρωτάθλημα φέτος και ήταν όλα γεμάτα γκολ (3-1 την Ουλμ, 2-2 με τη Βερλ και 3-4 με την Έσσεν). Η Μπάγερν από την άλλη, ισοπέδωσε 6-0 τη Λειψία στην πρεμιέρα της Μπουντεσλίγκα! Επίσης, πέρυσι στο Κύπελλο πέρασε στον ίδιο γύρο με 4-0 από την Ουλμ (Γ’ κατηγορία). Το ίδιο συνέβη και πρόπερσι όπου κέρδισε επίσης με 4-0 την Μούνστερ (στη Γ’ τότε). Πριν από δύο χρόνια έριξε πέντε γκολ στον πρώτο γύρο στη Βικτόρια Κολωνίας (Γ’ τότε). Τη σεζόν 2021-22 το… τερμάτισε διαλύοντας 12-0 την ερασιτεχνική Μπρέμερ. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνει τουλάχιστον τέσσερα τέρματα στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Εύκολα μπορεί να το κάνει και φέτος.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.30 894 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΜΠΡΑΝ G/G 1,67

21.45 901 ΒΕΧΕΝ – ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ OV 3,5 ΦΙΛ. 1,60