Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε την Τετάρτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογο του, Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν το θέμα της Ουκρανίας, στον απόηχο των επαφών που είχε την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα.

Ακόμα, η επαφή Πούτιν - Ερντογάν έγινε εν μέσω των πιέσεων που ασκεί η Δύση και η Ουκρανία προς τη Μόσχα για μια Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο ανάπτυξης Τούρκων στρατιωτικών στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας της Ευρώπης προς την Ουκρανία.

Ο Ερντογάν ανέφερε πως η Άγκυρα υποστηρίζει τις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνευση στην Ουκρανία με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, όπως σημειώθηκε σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.