Επικοινωνία του Ιρανού ΥΠΕΞ με Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία - Πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις στο «μενού»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία την Παρασκευή, για να συζητήσουν τις πυρηνικές συνομιλίες και τις κυρώσεις, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις απείλησαν να ενεργοποιήσουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν στο πλαίσιο ενός μηχανισμού «επαναφοράς», εάν το Ιράν δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Τεχεράνη ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες αποσκοπούσαν στον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας τον Ιούνιο.

Έκτοτε, οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας δεν έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, παρά τη δήλωση του επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, ότι οι επιθεωρήσεις παραμένουν απαραίτητες.