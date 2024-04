Επικοινωνία φον ντερ Λάιεν - Μπάιντεν: Ιστορική η απόφαση στήριξης της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τις ευχαριστίες στη «Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη δικομματική υποστήριξη στην Ουκρανία» και έκανε λόγο για «μια ιστορική απόφαση που θα κάνει τη διαφορά».

Προσέθεσε ότι συζήτησαν επίσης την εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον κίνδυνο ξένων παρεμβάσεων στις επερχόμενες εκλογές.

