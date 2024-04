Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Μπάιντεν: «Ευχαριστούμε για τη στήριξη των ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την υποστήριξη, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί του.

Ο Ζελένσκι, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δήλωσε ότι σημείωσε στη συνομιλία το ρόλο του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και του ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Χάκεμ Τζέφρις στην εξασφάλιση της ψήφισης ενός σημαντικού νομοσχεδίου για τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Είπε επίσης στον Μπάιντεν για τη «ρωσική αεροπορική τρομοκρατία μέσω χιλιάδων πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βομβών» και αναφέρθηκε στο χτύπημα στον τηλεοπτικό πύργο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, το οποίο σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη συνομιλία τους.

Νωρίτερα, ο πύργος της τηλεόρασης στο Χάρκοβο της Ουκρανίας κατέρρευσε, έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η μεταλλική κατασκευή, η οποία είχε ύψος 240 μέτρων, κόπηκε στα δύο και το κορυφαίο τμήμα κατέρρευσε, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

🚨 #BREAKING : A television tower has been hit by Russian missiles in Kharkiv, Ukraine. 📌 #Kharkiv | #Ukraine The television tower in Kharkiv, Ukraine has been struck by several Russian missiles, causing its spire to collapse. There are reports of TV and cell disruptions… pic.twitter.com/QrtvHrdyla

«Οι κατακτητές επιτέθηκαν σε υποδομή της τηλεόρασης στο Χάρκοβο», είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ, επισημαίνοντας πως εξαιτίας αυτού του πλήγματος υπάρχει απώλεια τηλεοπτικού σήματος στην ευρύτερη περιοχή.

The Kharkiv TV Tower in Northeastern Ukraine was Destroyed this morning after being Struck by several Russian Rockets causing its Spire to Collapse, since the Strike there have been several Reports of Television and Cell Disruptions throughout the Kharkiv Region. pic.twitter.com/zvoXExm7F9