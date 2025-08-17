Επικοινωνία Λαβρόφ με ΥΠΕΞ Τουρκίας και Ουγγαρίας για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες χθες Σάββατο με τους Τούρκους και Ούγγρους ομολόγους του, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, στον απόηχο της συνόδου κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, που δεν κατέληξε σε καμία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φιλοξένησε τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή για διμερείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, προέτρεψε το Κίεβο να συνάψει συμφωνία με τη Μόσχα, δηλώνοντας: «Η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι».

Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Λαβρόφ και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας της Τουρκίας, τόνισε το ρωσικό ΥΠΕΞ.

«Οι υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης σε ανώτατο επίπεδο Ρωσίας-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου», υπογράμμισε η σύντομη ανακοίνωση της ρωσικής διπλωματίας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς διπλωματικούς διαύλους και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, επιχειρώντας να θέσει τον εαυτό της εταίρο τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας, και πιθανό μεσολαβητή.

Επίσης, ο Λαβρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ούγγρο υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο με θέμα συζήτησης τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της Αλάσκας. Ο Σιγιάρτο δήλωσε ότι η Ουγγαρία ελπίζει σε μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μια βιώσιμη επίλυση της σύγκρουσης είναι προς το συμφέρον μας, καθώς και για την επιστροφή της ειρήνης και της ασφάλειας στην Κεντρική Ευρώπη», δήλωσε ο Ούγγρος ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο Facebook σχετικά με την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του.

Η Βουδαπέστη διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, συχνά αντιτιθέμενη σε κυρώσεις της ΕΕ και στη συνέχιση της ενεργειακής συνεργασίας με τη Μόσχα, προκαλώντας εναντίον της κριτική από δυτικούς συμμάχους του Κιέβου.

«Ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος από ό,τι ήταν χθες», μετά τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα, δήλωσε χθες ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν σε κοινό τους ανακοινωθέν ότι «εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει για το έδαφός της».