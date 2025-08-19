Επικοινωνία Φιντάν-Ρούμπιο για το Ουκρανικό

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συζήτησαν πιθανά μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε τηλεφωνική τους συνομιλία την Τρίτη, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

Η πηγή ανέφερε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Αλάσκα και της χθεσινής συνάντησης στην Ουάσινγκτον στην οποία συμμετείχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Φιντάν και ο Ρούμπιο συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την τελευταία κατάσταση στη Συρία, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο Φιντάν ζήτησε άμεση εκεχειρία στη Γάζα και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας.