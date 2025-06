Επικεφαλής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ: Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν καταστράφηκαν

Η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, επανέλαβε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν πλέον καταστραφεί.

«Αν οι Ιρανοί αποφασίσουν να ξαναχτίσουν, θα χρειαστεί να ανοικοδομήσουν πλήρως και τις τρεις εγκαταστάσεις – Νατάνζ, Φορντό και Ισφαχάν– κάτι που πιθανότατα θα πάρει χρόνια», έγραψε η Γκάμπαρντ.

Παράλληλα, κατηγόρησε μέσα ενημέρωσης ότι παραπλανούν σκόπιμα το κοινό, δημοσιεύοντας επιλεκτικά αποσπάσματα διαβαθμισμένης έκθεσης πληροφοριών του Πενταγώνου, σύμφωνα με την οποία το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν έχει καταστραφεί, αλλά ενδεχομένως απλώς καθυστερήσει για μερικούς μήνες.

«Τα μέσα προπαγάνδας ακολουθούν την πάγια τακτική τους: δημοσιοποιούν επιλεκτικά παράνομα διαρρεύσασες αξιολογήσεις απόρρητων πληροφοριών - παραλείποντας σκόπιμα ότι η αξιολόγηση βασίζεται σε “χαμηλή εμπιστοσύνη” - για να υπονομεύσουν την αποφασιστική ηγεσία του προέδρου Τραμπ και τους γενναίους άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεών μας που εκτέλεσαν άψογα μια ιστορική αποστολή για την ασφάλεια του αμερικανικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

New intelligence confirms what @POTUS has stated numerous times: Iran's nuclear facilities have been destroyed. If the Iranians chose to rebuild, they would have to rebuild all three facilities (Natanz, Fordow, Esfahan) entirely, which would likely take years to do.



