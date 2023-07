Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στην Τζενίν

Η επιχείρηση που διεξάγεται εδώ και δύο ημέρες στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ολοκληρώθηκε επισήμως, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του Ισραήλ.

"Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επισήμως και οι στρατιώτες αποχώρησαν από την περιοχή της Τζενίν", δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε από πυρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Απόψε [χθες Τρίτη], υπαξιωματικός σε υπηρεσία μάχης σκοτώθηκε από πραγματικές σφαίρες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εναντίον της τρομοκρατικής υποδομής στον καταυλισμό της Τζενίν», κατά την ανακοίνωση του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού.

Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποσύρονται αργά την Τρίτη από την παλαιστινιακή πόλη Τζενίν, δήλωσε πηγή της άμυνας, μετά τη διεξαγωγή μιας από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εδώ και χρόνια.

Ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζονται στρατιωτικά οχήματα καθώς αποχωρούν από την περιοχή και επιστρέφουν στο ισραηλινό έδαφος.

Νωρίτερα, σε βίντεο από τζαμί στον καταυλισμό της Τζενίν που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι βρέθηκαν κρυμμένα πυρομαχικά και όπλα. Ο IDF αναφέρει ότι «ένας τόπος λατρείας μετατράπηκε σε φυλάκιο και κρύπτη όπλων για μέλη τρομοκρατικών ομάδων», εν μέσω της μεγάλης επιχείρησης στην πόλη της Δυτικής Όχθης.

