Τζενίν: Πληροφορίες για απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων

Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποσύρονται αργά την Τρίτη από την παλαιστινιακή πόλη Τζενίν, δήλωσε πηγή της άμυνας, μετά τη διεξαγωγή μιας από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εδώ και χρόνια.

Νωρίτερα, σε βίντεο από τζαμί στον καταυλισμό της Τζενίν που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι βρέθηκαν κρυμμένα πυρομαχικά και όπλα. Ο IDF αναφέρει ότι «ένας τόπος λατρείας μετατράπηκε σε φυλάκιο και κρύπτη όπλων για μέλη τρομοκρατικών ομάδων», εν μέσω της μεγάλης επιχείρησης στην πόλη της Δυτικής Όχθης.

«Σήμερα, οι στρατιώτες ολοκλήρωσαν την αποστολή με την κατάσχεση εκατοντάδων διαφορετικών όπλων και πυρομαχικών και την εξάλειψη των υπόγειων λάκκων και φρεατίων που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες κάτω από το τζαμί.», αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό tweet των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας.

Yesterday, we operated to extract armed gunmen, who were using a Mosque as a cover for terrorist operations.



Today, soldiers completed the mission by confiscating the hundreds of different weapons and ammunition, and eliminating the underground pits and shafts used by the… pic.twitter.com/e4EqylgavF