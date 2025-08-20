Επιδρομή των ΗΠΑ στη βόρεια Συρία εναντίον στόχου του Ισλαμικού Κράτους

Επιδρομή στη βορειοδυτική Συρία νωρίς το πρωί της Τετάρτης πραγματοποίησαν αμερικανικές δυνάμεις, με στόχο ένα μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Αυτό αναφέρουν Αμερικανικός αξιωματούχος και πηγή της συριακής ασφάλειας, ενώ, μια δεύτερη πηγή της συριακής ασφάλειας και το κρατικό κανάλι Al-Ikhbariya της Συρίας ανέφεραν ότι ο στόχος σκοτώθηκε καθώς προσπαθούσε να διαφύγει.

Ήταν η δεύτερη γνωστή επιδρομή των αμερικανικών στρατευμάτων στη βόρεια Συρία από την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο. Η ισλαμιστική κυβέρνηση που τον αντικατέστησε έχει δεσμευτεί να αποτρέψει την αναβίωση του Ισλαμικού Κράτους.

Όπως αναφέρει το Reuters, δεν ήταν αμέσως σαφές ποιος ήταν την Τετάρτη ο στόχος του Ισλαμικού Κράτους. Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ήταν ύποπτος υψηλής αξίας στόχος. Η πρώτη συριακή πηγή είπε ότι ήταν Ιρακινός υπήκοος και ήταν παντρεμένος με Γαλλίδα υπήκοο. Δεν ήταν αμέσως σαφές τι συνέβη στη σύζυγό του. Το Πεντάγωνο δεν έκανε αμέσως κανένα δημόσιο σχόλιο σχετικά με τις αναφορές.

Σύμφωνα με συριακές πηγές ασφαλείας και γείτονες στην πόλη Atmeh, στην επαρχία Idlib, η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 2 π.μ. (1100 GMT). Ελικόπτερα και drones παρείχαν αεροπορική κάλυψη, σύμφωνα με μια συριακή πηγή ασφαλείας και κατοίκους. Οι τοπικές συριακές δυνάμεις έστησαν κλοιό γύρω από τη γειτονιά, αλλά οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν την πραγματική επιδρομή, σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν πραγματοποιήσει επιδρομή στην επαρχία του Χαλεπίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανώτερου ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους και των δύο ενήλικων γιων του, που ήταν μέλη του Ισλαμικού Κράτους.

Το Ιντλίμπ αποτελεί εδώ και χρόνια κρησφύγετο για υψηλόβαθμα στελέχη του Ισλαμικού Κράτους. Οι αμερικανικές δυνάμεις σκότωσαν τον ηγέτη του ΙΚ, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, στο χωριό Μπαρίσα της επαρχίας Ιντλίμπ το 2019 και τον διάδοχό του, Αμπού Ιμπραχίμ αλ-Χασέμι αλ-Κουράισι, στο Ατμέχ το 2022.