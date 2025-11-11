Επιδρομή drones της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία με έναν νεκρό (pic&vid)

Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσαν πυρκαγιά χθες Δευτέρα το βράδυ στην Κραματόρσκ, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιό της μέσω Telegram.

«Η Κραματόρσκ υπέστη μαζική επίθεση. Επτά drones έπληξαν την πόλη» μέσα σε λιγότερα από 30 λεπτά μετά τις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς, άνδρας γεννημένος το 1961», πρόσθεσε η ίδια πηγή, κάνοντας λόγο για ζημιές σε «εκπαιδευτική υποδομή» και κατοικίες.

Υπενθυμίζεται ότι, την 23η Οκτωβρίου, δυο Ουκρανοί δημοσιογράφοι τηλεοπτικού δικτύου, η Αλιόνα Χράμοβα και ο Εβχέν Καρμάζιν, σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε πρατήριο καυσίμων στην Κραματόρσκ, καθώς βρίσκονταν στο εσωτερικό οχήματος, σύμφωνα με το Freedom TV, για το οποίο εργάζονταν.

Στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά), ρωσικό drone έπληξε χθες όχημα τραυματίζοντας τρεις επιβαίνοντες, ανάμεσά τους 16χρονο, σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με αριθμητικό πλεονέκτημα και καλύτερο ανεφοδιασμό από τις ουκρανικές, συνεχίζουν να προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες. Χθες η Μόσχα ανακοίνωσε πως κυρίευσε ακόμη τρία χρόνια.

Παράλληλα, η Ρωσία πολλαπλασιάζει εδώ κι εβδομάδες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Οι δυνάμεις του Κιέβου βάζουν από την πλευρά τους στο στόχαστρο διυλιστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαιτίστηκαν 37 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας στους αιθέρες επτά ρωσικών περιφερειών και της χερσονήσου της Κριμαίας, χωρίς να κάνει λόγο για ζημιές.

Ωστόσο ο Ρομάν Μπουσαργκίν, περιφερειάρχης της Σαράταφ, έκανε λόγο μέσω Telegram για ζημιές σε «πολιτική υποδομή» εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Η Ρωσία λέει πως κατέστρεψε 37 drones τη νύχτα

Την ίδια ώρα, μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 37 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στους αιθέρες επτά ρωσικών περιφερειών και της χερσονήσου της Κριμαίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τα δεδομένα που δημοσιοποιούνται κάθε πρωί από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Ακόμη, το RIA μετέδωσε ότι η FSB («ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας») απέτρεψε συνωμοσία της Ουκρανίας και της Βρετανίας με σκοπό να γίνει πειρατεία σε μαχητικό αεροσκάφος MiG-31 οπλισμένο με υπερηχητικό πύραυλο τύπου Kinzhal και να οδηγηθεί σε κράτος-μέλος του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού ώστε να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το αεροσκάφος επρόκειτο να πετάξει προς αεροπορική βάση του NATO στην Κωστάντζα, στη Ρουμανία, όπου θα καταρριπτόταν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο την πληροφορία αυτή.