Μεσανατολικό

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν στη Ραμάλα, όπου βρίσκεται η έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, όταν παλαιστίνιοι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσουν πλήθος εξαγριωμένων διαδηλωτών που φώναζαν συνθήματα εναντίον του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

Συγκρούσεις διαδηλωτών με παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας ξέσπασαν απόψε και σε άλλες πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες.

Η οργή ξεχειλίζει στα παλαιστινιακά εδάφη μετά τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα κατά την 11η ημέρα των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον πολιορκούμενο θύλακα. Οι αρχές στη Λωρίδα της Γάζας – όπου η Χαμάς βρίσκεται στην εξουσία από το 2007 – ανέφεραν πως εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Αχλί, εκφράζοντας φόβους για τουλάχιστον 500 νεκρούς.

Tens of thousands of Palestinians are demonstrating across the West Bank in support to Gaza after the Israeli massacre in Anglican Hospital murdering 500 Palestinian civilians sheltering inside. pic.twitter.com/p4pSdZ4Pdk