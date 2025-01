Επεισόδια στην Ολλανδία αμαύρωσαν τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά - Εκατοντάδες συλλήψεις

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι συνελήφθησαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε διάφορες πόλεις της Ολλανδίας, λόγω των ταραχών που προκλήθηκαν.

Δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν από επιθέσεις με πυροτεχνήματα και πέτρες, ενώ σημειώθηκαν και πυρπολήσεις αυτοκινήτων, κυρίως στο Ρότερνταμ, όπου πάνω από 100 αυτοκίνητα καταστράφηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

