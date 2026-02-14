Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη

Η Ελβετία ανακοίνωσε το Σάββατο την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, με την Ουάσινγκτον να προτρέπει την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα στοχεύει κυρίως στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

In case the second round of #Iran–US talks is held on Tuesday in Geneva, they will be indirect and will take place at #Oman’s mission in #Geneva. Talks before the 12-day #war were also indirect and were held at Oman’s embassy in Rome, Italy. pic.twitter.com/6g8B6NSaN7 — Avash News (@Avash_media_en) February 14, 2026

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», δήλωσε εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.