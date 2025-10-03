Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Μονάχου - Καθηλώθηκαν πτήσεις λόγω drones

Επαναλειτουργεί σήμερα το πρωί το αεροδρόμιο του Μονάχου το οποίο είχε κλείσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς είχαν θεαθεί drones χθες το βράδυ στην περιοχή, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η αναστολή των πτήσεων έγινε έπειτα από θεάσεις drones το βράδυ της Πέμπτης, οδηγώντας σε αναστολή δεκάδων πτήσεων και προκαλώντας πρόβλημα στα ταξίδια περίπου 3.000 επιβατών.

Ειδικότερα, δεκαπέντε πτήσεις οι οποίες είχαν προορισμό το Μόναχο εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των πτήσεων είναι περιορισμένος από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα για αποφυγή ηχορύπανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο το αεροδρόμιο του Μονάχου δεν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα.