Έντονη αντίδραση Τουρκίας στα ψηφίσματα της ΕΕ: Παρεμβαίνετε στις εσωτερικές μας υποθέσεις

Οργισμένη φαίνεται πως είναι η Άγκυρα με αφορμή τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταγγέλλοντας αβάσιμους ισχυρισμούς και παρέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Άγκυρα υποστήριξε ότι το ψήφισμα για την «Κατάσταση στη Βορειοανατολική Συρία» παραβλέπει τον ρόλο της Τουρκίας στη σταθεροποίηση και ανοικοδόμηση της Συρίας. Κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να κατανοήσει «τις πραγματικές συνθήκες και τις προσδοκίες του συριακού λαού», αντί, όπως ανέφερε, να υιοθετεί «λανθασμένα και κακόβουλα ψηφίσματα».

Παράλληλα, απέρριψε τις αναφορές του ψηφίσματος για τις «στοχευμένες απελάσεις ξένων δημοσιογράφων και χριστιανών στην Τουρκία», υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί περί ελευθερίας έκφρασης και θρησκείας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Καμία ξένη θεσμική αρχή, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε δικαστικές διαδικασίες που διεξάγονται στη χώρα μας», σημειώνεται.

Η Άγκυρα προειδοποίησε επίσης ότι τέτοιου είδους ψηφίσματα δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ, καλώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει «εποικοδομητική στάση αντί να εργαλειοποιείται κατά της Τουρκίας».

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ: