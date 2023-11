Έντονη αντίδραση Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Σάντσεθ και ντε Κροο: «Υποστηρίζουν την τρομοκρατία»

Την έντονη αντίδραση του Ισραήλ προκάλεσαν οι σημερινές δηλώσεις του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος, μιλώντας με τον Βέλγο ομόλογό του Αλεξάντερ ντε Κροο κατά τη διάρκεια της σημερινής τους επίσκεψης στη Ράφα, στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, κατήγγειλε τη «δολοφονία αδιακρίτως» - όπως την χαρακτήρισε - Παλαιστινίων στη Γάζα.

«Καταδικάζουμε τους ψευδείς ισχυρισμούς των πρωθυπουργών της Ισπανίας και του Βελγίου που υποστηρίζουν την τρομοκρατία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν, τονίζοντας ότι κάλεσε τους πρέσβεις της Ισπανίας και του Βελγίου στο Ισραήλ για να δώσουν εξηγήσεις.

«Το Ισραήλ ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και πολεμά μια δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση χειρότερη από το ISIS, που διαπράττει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μετά την παύση, θα συνεχίσουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις μέχρι να εξαλειφθεί η κυριαρχία της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι», συμπλήρωσε στην ανακοίνωση που ανήρτησε στην πλατφόρμα X.

We condemn the false claims of the Prime Ministers of Spain and Belgium which support terrorism.

Israel is acting in accordance to international law and is fighting a murderous terrorist organization worse than ISIS, that is committing war crimes and crimes against humanity.…