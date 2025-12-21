Αυστραλία: Έντονες αποδοκιμασίες στον Αλμπανέζι στο μνημόσυνο για τα θύματα του Μποντάι (vid)

Έντονες αποδοκιμασίες από το εξαγριωμένο πλήθος, που είχε συγκεντρωθεί την Κυριακή στην παραλία Μπόνταϊ, για να τιμήσει τα θύματα της ένοπλης επίθεσης, δέχθηκε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, σύμφωνα με το Reuters.

Η χώρα τίμησε την Κυριακή τη μνήμη των 15 ανθρώπων που σκοτώθηκαν και των δεκάδων που τραυματίστηκαν από την επίθεση των δύο ενόπλων.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 6:47 μ.μ. (07:47 GMT), την ώρα που ξεκίνησε η επίθεση.

Τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

🚨 BREAKING_NEWS 🚨

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

AUSTRALIANS ARE BAYING FOR ALBANESES BLOOD. THE BONDI MASSACRE HAPPENED BECAUSE ALBANESE IGNORED MUSLIM HATE SPEECH AGAINST JEWISH PEOPLE. #AustraliaAttack March for Australia. Albanese did this. Australia first. Auspol… pic.twitter.com/maXkZnefBc — PROFESSOR RODGERS SPEAKS FOR THE HARD WORKING AUST (@HelpRodger) December 21, 2025

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο Αλμπανέζι και άλλοι ηγέτες, παρευρέθηκαν στο μνημόσυνο, το οποίο φυλασσόταν από πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων σκοπευτών στις ταράτσες.

Ο Αλμπανέζι αποδοκιμάστηκε από το πλήθος κατά την άφιξή του, αλλά και αργότερα όταν ομιλητής ανέφερε το όνομά του στη διάρκεια της τελετής. Καθόταν στην πρώτη σειρά φορώντας κιπά, το παραδοσιακό εβραϊκό κάλυμμα κεφαλής.

Ο Αλμπανέζι, υπό πίεση από επικριτές που υποστηρίζουν ότι η κεντροαριστερή κυβέρνησή του δεν έχει κάνει αρκετά για να αναχαιτίσει την έξαρση του αντισημιτισμού από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει στην εκδήλωση.