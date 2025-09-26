Tην τελευταία περίπτωση που το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κινείται εναντίον πολιτικών αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ, οι New York Times αναφέρουν ότι «ένας ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης έδωσε εντολή σε περισσότερα από έξι γραφεία εισαγγελέων των ΗΠΑ να καταρτίσουν σχέδια για τη διερεύνηση μιας ομάδας που χρηματοδοτείται από τον Τζορτζ Σόρος, τον δισεκατομμυριούχο Δημοκρατικό δωρητή, τον οποίο ο Τραμπ έχει απαιτήσει να φυλακιστεί».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των NYT, η οδηγία του αξιωματούχου, αντίγραφο της οποίας είδε η εφημερίδα, φτάνει στο σημείο να απαριθμεί πιθανές κατηγορίες που θα μπορούσαν να απαγγελθούν από τους εισαγγελείς, από εμπρησμό έως υλική υποστήριξη της τρομοκρατίας.

Το υπόμνημα υποδηλώνει ότι οι επικεφαλής του υπουργείου ακολουθούν εντολές του προέδρου ώστε συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες να υπόκεινται σε ποινική έρευνα – μια σημαντική ρήξη με δεκαετίες προηγούμενης πρακτικής που αποσκοπούσε στην απομόνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης από πολιτικές παρεμβάσεις.

Σε συνέντευξή του στο Fox & Friends, δήλωσε ότι «θα εξετάσουμε τον Σόρος» για πιθανές παραβιάσεις του νόμου περί Οργανισμών που Επηρεάζονται από Απατεώνες και Διεφθαρμένους (RICO), ενώ στο NBC News πρόσθεσε ότι ο Σόρος «πρέπει να φυλακιστεί», χαρακτηρίζοντάς τον «κακό τύπο».

Ο Τσαντ Γκίλμαρτιν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπερασπίστηκε την κίνηση προς τους New York Times: «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μαζί με τους αφοσιωμένους και σκληρά εργαζόμενους δικηγόρους μας, θα δίνει πάντα προτεραιότητα στη δημόσια ασφάλεια και θα διερευνά οργανισμούς που συνωμοτούν για να διαπράξουν πράξεις βίας ή άλλες ομοσπονδιακές παραβάσεις του νόμου».

Σε δήλωσή τους στον Guardian, τα Ιδρύματα Ανοικτής Κοινωνίας κατήγγειλαν τις κατηγορίες ως «πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών, που αποσκοπούν στη φίμωση της διαφωνίας με την κυβέρνηση και στην υπονόμευση του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου που προβλέπεται στην Πρώτη Τροπολογία».

Η οργάνωση τόνισε ότι το έργο της στις ΗΠΑ είναι «αποκλειστικά αφιερωμένο στην ενίσχυση της δημοκρατίας και στην υπεράσπιση των συνταγματικών ελευθεριών», καταδικάζοντας την τρομοκρατία και αρνούμενη ότι τη χρηματοδότησε. «Οι δραστηριότητές μας είναι ειρηνικές και νόμιμες», πρόσθεσαν.