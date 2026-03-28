Έντεκα τραυματίες στο Ισραήλ από ιρανικό πύραυλο

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από θραύσματα κατά την άμεση πρόσκρουση ιρανικού πυραύλου που έπεσε στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσαν η υπηρεσία πρώτων βοηθειών και ο στρατός, έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου που ξέσπασε με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ιρανικός πύραυλος έπεσε το απόγευμα σε κατοικημένη περιοχή του χωριού Εσθαόλ, κοντά στο Μπέιτ Σεμές, όπου εννέα άνθρωποι, εκ των οποίων τέσσερις ανήλικοι, είχαν σκοτωθεί τις πρώτες ημέρες του πολέμου από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

Πρόκειται για "άμεση πρόσκρουση" δήλωσε ο ισραηλινός στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείου. Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, διευκρίνισε ότι έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν «από θραύσματα και το ωστικό κύμα».

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν έναν τεράστιο κρατήρα διαμέτρου αρκετών μέτρων, που περιβάλλεται από συντρίμμια, με τουλάχιστον δώδεκα οχήματα να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καλυφθεί μερικώς από χώμα που εκτινάχθηκε από την έκρηξη.

Επί τόπου, διασώστες και δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν γύρω από ένα σπίτι που καταστράφηκε, του οποίου τα κεραμίδια σκορπίστηκαν, αφήνοντας μόνο ένα γυμνό κουφάρι.

«Το σπίτι μιας οικογένειας στο Εσθαόλ – καταστράφηκε από ιρανικό πύραυλο. Αυτό δεν είναι βάση. Ούτε στρατιωτικός στόχος. Είναι ένα σπίτι», κατήγγειλε σε μήνυμα στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του στρατού για τα ξένα μέσα ενημέρωσης, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

Σύμφωνα με τον Οχάντ Μογιάλ, τον διοικητή της περιοχής της Ιερουσαλήμ και του κέντρου της ισραηλινής παθητικής άμυνας (υπεύθυνης για την προστασία των αμάχων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης), τα κτίρια που βρίσκονται κοντά στον κρατήρα υπέστησαν "σημαντικές ζημιές" και «πιο ελαφρές ζημιές» παρατηρήθηκαν στην εξωτερική περίμετρο.

Η Μέση Ανατολή έχει βυθιστεί σε έναν πόλεμο από τις 28 Φεβρουαρίου, ο οποίος ξέσπασε με τα κοινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στα οποία η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχεύοντας το Ισραήλ και χώρες της περιοχής.