Εντείνονται οι μάχες στα περίχωρα της Ράφα - Οι IDF εξουδετέρωσαν 30 μέλη της Χαμάς (vid)

Εντάθηκαν οι μάχες μεταξύ της Χαμάς και του ισραηλινού στρατού στα περίχωρα της Ράφα την Τετάρτη, με τους IDF να δημοσιεύουν πλάνα από την έναρξη της επιχείρησής τους στα ανατολικά της συνοριακής πόλης αργά τη Δευτέρα, καθώς και αποσπάσματα από τις συγκρούσεις των τελευταίων ημερών.

Οι IDF δήλωσαν ότι περίπου 100 στόχοι χτυπήθηκαν στην περιοχή καθώς η 162η Μεραρχία προχώρησε, καταλαμβάνοντας το πέρασμα της Ράφα από την πλευρά της Γάζας.

Τα στρατεύματα πραγματοποιούν σήμερα, Τετάρτη, επιχειρήσεις στην περιοχή, ερευνώντας ύποπτα κτίρια από τα οποία η Χαμάς άνοιξε πυρ κατά των στρατευμάτων, αναφέρει ο στρατός. Η Χαμάς έχει επίσης εκτοξεύσει αρκετές ρουκέτες από τη Ράφα προς το νότιο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τις IDF, τα στρατεύματα έχουν εξουδετερώσει περίπου 30 ενόπλους εν μέσω της συνεχιζόμενης επιχείρησης. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν επίσης πλήξει δεκάδες στόχους.

Παράλληλα, οι IDF και η Shin Bet ανακοίνωσαν την ίδια ημέρα ότι ο διοικητής των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς στην πόλη της Γάζας σκοτώθηκε σε πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα.

Ο Άχμεντ Άλι, σύμφωνα με τον στρατό, συμμετείχε σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και των στρατευμάτων του στη Λωρίδα της Γάζας.

The commander of Hamas's naval forces in Gaza City was killed in a recent airstrike in the Gaza Strip, the IDF and Shin Bet security agency announce.



Ahmed Ali, according to the military, was involved in advancing attacks against Israel and troops in the Gaza Strip amid the war.