Ένταση στη Βενεζουέλα: Παραιτείται ο ναύαρχος των ΗΠΑ που ηγείται των αμερικανικών στρατευμάτων στη Λατινική Αμερική

Μεσούσης των αυξανόμενων εντάσεων με τη Βενεζουέλα που περιλαμβάνουν την κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου την Τετάρτη και περισσότερες από 20 θανατηφόρες επιθέσεις σε σκάφη που είναι ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών, ο επικεφαλής των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Λατινική Αμερική θα συνταξιοδοτηθεί δύο χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο, την Παρασκευή, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Βενεζουέλα.

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα δήλωσαν στο Reuters ότι ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ απομακρύνθηκε από τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Χέγκσεθ είχε αρχίσει να εκνευρίζεται με τη Διοίκηση Νότου, καθώς προσπαθούσε να ενισχύσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον σχεδιασμό των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ένας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η συζήτηση για το αν ο Χέγκσεθ θα απομάκρυνε τον Χόλσεϊ ξεκίνησε περίπου δύο εβδομάδες πριν από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της αποχώρησής του.

Ο Χόλσεϊ δεν έχει εξηγήσει δημοσίως την πρόωρη αποχώρησή του. Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ιδιωτικά την εικασία ότι αντιτάχθηκε στις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον σκαφών που υποψιάζονταν ότι μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική. Ωστόσο, σε κλειστή συνάντηση με ανώτερους νομοθέτες την Τρίτη, ο Χόλσεϊ επέμεινε ότι η απόφασή του δεν είχε καμία σχέση με τις επιχειρήσεις υπό τη διοίκησή του, σύμφωνα με σχόλια του Ρεπουμπλικάνου νομοθέτη Μάικ Ρότζερς που δημοσιεύθηκαν στο Politico.

Ο Χόλσεϊ θα παραδώσει επίσημα τη διοίκηση στον αναπληρωτή του, τον υποπτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Έβαν Πέτους, κατά τη διάρκεια τελετής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Ο Πέτους θα αναλάβει καθήκοντα ως αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου.

Μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ορίσει τον υποπτέραρχο Φρανκ Ντόνοβαν, αναπληρωτή διοικητή της Αμερικανικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, ως μόνιμο διάδοχο του Χόλσεϊ. Η πηγή προειδοποίησε ότι η υποψηφιότητα δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί και ενδέχεται να αλλάξει.

Η πρόωρη αποστράτευση του Χόλσεϊ είναι σπάνια, αλλά όχι άνευ προηγουμένου. Το 2008, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης, ναύαρχος Γουίλιαμ Τζόζεφ Φάλον, αποστρατεύτηκε επίσης ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, μετά από σχόλια που έκανε για το Ιράν και άλλα θέματα που ενόχλησαν την κυβέρνηση Μπους.

Ο Χόλσεϊ είναι ο τελευταίος σε μια σειρά ανώτερων αξιωματικών που αποχώρησαν από τις θέσεις τους από τότε που ο Χέγκσεθ ανέλαβε το Πεντάγωνο. Ορισμένες αποχωρήσεις ήταν απότομες, όπως αυτές του προέδρου του Γενικού Επιτελείου, C.Q. Brown, και της ανώτερης αξιωματικού του ναυτικού, Λίζα Φραντσέττι, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που κατείχε αυτή τη θέση.

Αναβίωση του δόγματος Μονρόε;

Η αποχώρηση του Χόλσεϊ έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική. Ένα στρατηγικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα ζητούσε την αναβίωση της Δόγματος Μονρόε του 19ου αιώνα, το οποίο κήρυξε τη Δυτική Ημισφαίρια ως ζώνη επιρροής της Ουάσιγκτον.

Η σημαντική στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ με πολεμικά πλοία στην Καραϊβική – συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας αεροπλανοφόρου ομάδας κρούσης – υπογράμμισε αυτή την αλλαγή πολιτικής, μαζί με τις νέες αποστολές εκπαίδευσης των ΗΠΑ σε μια ανανεωμένη σχολή ζούγκλας στον Παναμά.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ ενέτεινε την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, στενό σύμμαχο της Ρωσίας και της Κίνας, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών - κατηγορίες που ο Μαδούρο αρνείται. Ο Μαδούρο ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ έχει ως στόχο την ανατροπή του και την κατάληψη των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας.

Η κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου από την Αμερικανική Ακτοφυλακή την Τετάρτη ήταν η πρώτη απαγόρευση της εισαγωγής βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου στο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων που ισχύουν από το 2019. Το Reuters ανέφερε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Τραμπ κατά των φερόμενων λαθρεμπόρων ναρκωτικών έχουν τεθεί υπό εντατική παρακολούθηση μετά την απόφαση της 2ας Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει μια δεύτερη επίθεση εναντίον ενός σκάφους που υποψιάζεται ότι μεταφέρει ναρκωτικά στην Καραϊβική.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τις επιθέσεις ως πόλεμο εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών, αποκαλώντας τα ένοπλες ομάδες και υποστηρίζοντας ότι τα ναρκωτικά που μεταφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν Αμερικανούς.