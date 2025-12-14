Ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες - Ασύλληπτος ο δράστης (vid)

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του ενόπλου που σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους - εκ των οποίων εννέα σοβαρά - στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

«Δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη Πρόβιντενς και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μη συμβεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι, αναφερόμενος στις ένοπλες επιθέσεις που συγκλονίζουν συχνά την αμερικανική κοινή γνώμη.

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες, ενώ δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Τιμ Ο’Χάρα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως δράστης της επίθεσης ήταν «ένας μαυροντυμένος άνδρας», του οποίου τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο τμήμα «Barus & Holley» όπου διεξάγονταν εξετάσεις.

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα.

Ωστόσο, ένα σύντομο βίντεο στο οποίο φαίνεται ο δράστης να φεύγει από το πανεπιστήμιο ελάχιστα λεπτά μετά την επίθεση έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές. Το πρόσωπο δεν διακρίνεται, πρόκειται όμως για άνδρα, γύρω στα 30, που φορά μαύρα.

BREAKING: Footage released of Brown University shooting suspect. He's still at large. If you know who he is, call 911 pic.twitter.com/rGwZzBmuQl — BNO News (@BNONews) December 14, 2025

Παράλληλα, το FBI ενεργοποίησε ιστοσελίδα υποβολής πληροφοριών, καλώντας πολίτες που ενδεχομένως διαθέτουν φωτογραφικό ή βιντεοληπτικό υλικό να το καταθέσουν, στο πλαίσιο της έρευνας για τον ύποπτο των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.

Help find this Person of Interest.



If you have any information, please call 1-800-CALL-FBI (225-5324) or https://t.co/iL7sD5efWD. pic.twitter.com/AkFDVtOCmw — FBI (@FBI) December 14, 2025

Τραμπ: Ας προσευχηθούμε τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά

Για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι τρομερό», είπε σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς έγραψε σε ανάρτησή του: «Τρομερά νέα από το Ρόουντ Άιλαντ απόψε. Παρακολουθούμε όλοι στενά την κατάσταση και το FBI είναι έτοιμο να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι απόψε με τα θύματα».

Terrible news out of Rhode Island this evening. We're all monitoring the situation and the FBI stands ready to do anything to help.



We're all thinking of and praying for the victims tonight. — JD Vance (@JDVance) December 13, 2025

Με τα όπλα σε κυκλοφορία να είναι περισσότερα από τους κατοίκους, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε επεισόδια με πυροβολισμούς απ’ οποιαδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος.

Οι ένοπλες επιθέσεις αποτελούν μάστιγα, την οποία η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται πως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για περιορισμό της οπλοκατοχής. Το δικαίωμα των πολιτών να κατέχουν όπλα κατοχυρώνει η δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυτοκτονίες.