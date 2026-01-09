«Ενίσχυση του συντονισμού» με τις ΗΠΑ θέλει η πρόεδρος του Μεξικού μετά τις απειλές Τραμπ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απείλησε ότι θα πραγματοποιήσει χερσαίες επιθέσεις στο Μεξικό, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι ανέθεσε στον υπουργό Εξωτερικών να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση.

«Χθες, ζήτησα από τον υπουργό Εξωτερικών Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε να έρθει σε απευθείας επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών (των ΗΠΑ) και , αν είναι αναγκαίο, να μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ για την ενίσχυση του συντονισμού» δήλωσε η Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης πρωινής συνέντευξης Τύπου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει χθες σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι οι ΗΠΑ «θα αρχίσουν τώρα να πλήττουν το έδαφος», ισχυριζόμενος ότι τα καρτέλ ναρκωτικών κυβερνούν το Μεξικό.

Μετά τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απειλεί με στρατιωτικές επιθέσεις και τα καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να επιτίθενται σε περιοχές που ελέγχονται από καρτέλ, υποστηρίζοντας ότι οι εγκληματικές ομάδες κυριαρχούν στο Μεξικό και τροφοδοτούν τη ροή ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ δήλωσε: «Θα αρχίσουμε τώρα να χτυπάμε το έδαφος σε σχέση με τα καρτέλ», προσθέτοντας: «Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό». Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι τα καρτέλ είναι υπεύθυνα για την ευρεία διακίνηση ναρκωτικών και ότι σκοτώνουν 250.000 έως 300.000 άτομα στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.

Οι δηλώσεις του Τραμπ ακολουθούν την προηγούμενη προειδοποίηση του, για το ότι το Μεξικό «πρέπει να βάλει τάξη στα πράγματα».

Σημειώνεται πως η Μεξικανή πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Αμερική «δεν ανήκει» σε καμία δύναμη, μετά την αναφορά του Τραμπ στην «κυριαρχία» της Ουάσιγκτον στον ημισφαίριο μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης την Πέμπτη στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον υποτιθέμενων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα, οι οποίες έχουν σκοτώσει περισσότερους από 100 ανθρώπους από την έναρξή τους τον Σεπτέμβριο.

Οι επιθέσεις αποτέλεσαν μέρος μιας συντονισμένης εκστρατείας πίεσης εναντίον του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, η οποία κορυφώθηκε με τη σύλληψη του από τις αμερικανικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο.