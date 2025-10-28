Ο τυφώνας Μελίσα έφθασε στην Τζαμάικα - Είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας (pics&vid)

Ο τυφώνας Μελίσσα, «ένας από τους ισχυρότερους που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό», έφθασε στη Τζαμάικα συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 300 χλμ/ω, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων.

Συγκεκριμένα, ο τυφώνας Μελίσσα έφθασε στο νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, με ανέμους 295 χλμ/ω, αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Όπως αναφέρει το Sky News, με βάση τα δεδομένα αυτά, πρόκειται για τον δεύτερο ισχυρότερο τυφώνα στην ιστορία του Ατλαντικού, πίσω μόνο από τον τυφώνα Άλεν του 1980, ο οποίος είχε φτάσει τα 190 μίλια την ώρα.

10AM #Melissa Update: @53rdWRS and @NOAA_HurrHunter Hurricane Hunter aircraft find that Melissa continues to strengthen. Catastrophic winds are moving onshore southern Jamaica. THIS IS THE LAST CHANCE TO PROTECT YOUR LIFE! For more updates visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/3jr34vkzrZ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

Η υπηρεσία απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της περιοχής να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή καταφύγια, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχουν όσοι το δυνατόν περισσότεροι τοίχοι ανάμεσα στους ανθρώπους και τον εξωτερικό χώρο.

Prayers to Jamaica 🇯🇲 🙏🙏🙏



Jamaica is being slammed by one of the strongest hurricanes in world histor. Hurricane Melissa, has hit winds of over 180 mph and gusts up to 225 mph.#Prayers #Jamaica pic.twitter.com/cfFI0D899w — Svrge 👑 (@kingsvrge_) October 28, 2025

«Αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του NHC.

Παράλληλα, οι αρχές της Τζαμάικα πραγματοποιούν αυτή την ώρα έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ενώ ο Έβαν Τόμσον, επικεφαλής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της χώρας, προειδοποιεί ότι ο Τυφώνας Μελίσα θα προκαλέσει «καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή ζημιές» όταν πλήξει το νησί — κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ώρες.

«Υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που μπορούν να σταματήσουν έναν τυφώνα Κατηγορίας 5», τόνισε ο Τόμσον, επισημαίνοντας ότι το κέντρο του κυκλώνα βρίσκεται λιγότερο από 75 χιλιόμετρα από τις ακτές.

Απαντώντας σε όσους θεωρούν ότι «ο τυφώνας δεν φαίνεται τόσο ισχυρός αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε πως «η αλήθεια είναι ότι το σύστημα βρίσκεται ακόμη σε κάποια απόσταση από τη στεριά».

Ο Τόμσον προειδοποίησε ότι οι συνθήκες θα επιδεινωθούν δραματικά μόλις το μάτι του κυκλώνα φτάσει στο νησί, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να μην επιχειρήσουν μετακινήσεις.

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Ο κυκλώνας Μελίσα θα επηρεάσει τουλάχιστον 1,5 εκατ. ανθρώπους στην Τζαμάικα

Υπενθυμίζεται ότι, έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους και τουλάχιστον 1,5 εκατ. ακόμα άνθρωποι πιθανολογείται ότι θα επηρεαστούν από τον κυκλώνα Μελίσσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα, όπως προειδοποίησε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος από την πραγματικότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στον πληθυσμό θα περιλαμβάνουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, στις αγορές και φυσικά αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.

🌪️👀 Watch: US Air Force storm hunters capture rare, terrifying Hurricane Melissa visuals ✈️⚡



#HurricaneMelissa #USAirForce #StormHunters pic.twitter.com/rrm7mrzaHW — Economic Times (@EconomicTimes) October 28, 2025

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα καθώς ο Μελίσα αναμένεται να φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα ξεπερνάει τα 300 χλμ/ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο Μελίσα είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα.

Melissa now holds the record for the driest eye ever observed in a tropical cyclone. The Category 5 storm may have plunged to ~900 mbar, showing relentless strength as it nears Jamaica. pic.twitter.com/PTthNBlMgs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 28, 2025

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.